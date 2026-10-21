Tặng 200 suất quà cho các hộ khó khăn ở phường Bắc Nha Trang

Chiều 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với mạnh thường quân tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 200 suất quà cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo và tiền mặt. Tổng trị giá các suất quà là 100 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ.

Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.