Tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh tại phường Rạch Giá

Trao bảng tượng trưng tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 10,9 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Theo Bí thư Đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Phan Đình Quí, chương trình là hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các cơ quan trong công tác an sinh xã hội, giúp các gia đình giảm gánh nặng chi phí, để các em học sinh yên tâm học tập.