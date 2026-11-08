Tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Các đơn vị và nhà hảo tâm đã tặng 150 suất quà tổng số tiền hơn 52 triệu đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, nước mắm... Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của tổ chức Hội, các đơn vị đồng hành và những tấm lòng nhân ái trong công tác an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.