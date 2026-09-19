Vì sao nhiều khách sạn, chung cư không có tầng 13?

Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi thấy sự hiện diện của số 13 trong khách sạn. Ảnh: Travel+Leisure

Thông tin trên VTC News, ở nhiều khách sạn hay chung cư, cách đánh số tầng có một điểm khá đặc biệt: Tầng thứ 13 có thể không mang số 13 mà được gọi bằng một số hoặc ký hiệu khác. Việc bỏ qua số 13 không xuất phát từ yêu cầu kiến trúc mà chủ yếu liên quan đến những quan niệm đã tồn tại từ lâu về con số này.

Nỗi sợ hoặc xu hướng né tránh số 13 được gọi là triskaidekaphobia . Dù chưa xác định được nguồn gốc chính xác của hiện tượng này, nhiều câu chuyện lưu truyền từ lâu đã góp phần khiến số 13 gắn với ý nghĩa không may mắn.

Một trong những câu chuyện thường được nhắc đến liên quan đến bữa tiệc ly. Theo quan niệm phổ biến, Judas - người phản bội Chúa Jesus - là một trong 13 người có mặt tại bàn ăn. Trong thần thoại Bắc Âu, số 13 cũng xuất hiện trong câu chuyện về Loki, vị khách được kể là người thứ 13 đến một bữa tiệc, kéo theo những biến cố sau đó.

Qua thời gian, những câu chuyện trên góp phần khiến nhiều người e ngại số 13. Để tránh tạo cảm giác không thoải mái cho khách lưu trú, một số khách sạn vì thế không sử dụng con số này khi đánh số tầng.

Tầng 13 của khách sạn, chung cư thực sự ở đâu?

Hầu hết các khách sạn ở Mỹ "nhảy cóc" từ tầng 12 lên 14 để khách lưu trú bớt lo lắng. Ảnh: Otis Elevators

Trong những tòa nhà không sử dụng số 13 khi đánh số tầng, tầng thứ 13 về mặt kết cấu vẫn tồn tại nhưng mang tên hoặc ký hiệu khác. Một số tòa nhà tại New York (Mỹ) sử dụng những ký hiệu như "12B" hoặc "14A".

Thông tin trên Lao động, một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành năm 2007 đã chỉ ra rằng, có tới 13% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy khó chịu khi phải ở tầng 13 của một khách sạn. Chính vì vậy, nhiều khách sạn đã quyết định khai trừ số 13 trên bảng tên số phòng, bảng điều khiển thang máy và cả cầu thang bộ. Nhà sản xuất thang máy và thang bộ Otis Elevators ước tính được có tới 85% số thang máy trên thế giới đổi tên tầng 13.

Tổng Giám đốc khách sạn Grand Hyatt Nashville Area - Marc Sternagel chia sẻ: "Suốt 20 năm làm trong ngành, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ khách sạn nào ở Mỹ giữ nguyên tầng thứ 13".

Một cuộc khảo sát của CityRealty đã hé lộ một con số đáng kinh ngạc: Trong tổng số 629 tòa nhà và khách sạn cao trên 13 tầng tại New York, chỉ có vỏn vẹn 55 tòa ghi số tầng theo đúng thứ tự. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 91% các tòa nhà tại đây đã bỏ qua hoặc đổi tên tầng 13.

Tuy nhiên, việc kiêng số 13 không phải thông lệ chung trên toàn thế giới. Mỗi nơi có cách nhìn khác nhau về những con số được cho là không may mắn.

Ở một số quốc gia và khu vực châu Á, số 4 được xem là không may mắn và thường bị bỏ qua khi đánh số tầng.