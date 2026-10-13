Tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lâm Đồng

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Tại chương trình, đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng 100 xe lăn với tổng trị giá 800 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người gặp khó khăn trong vận động, đi lại tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Chương trình cũng tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sử dụng xe lăn an toàn cho các gia đình được hỗ trợ.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng 100 xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Chương trình là hoạt động nhân đạo thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước.

Tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn