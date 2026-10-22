Tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân xã Bến Giằng

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân xã Bến Giằng. Ảnh: Y THƠM

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trao tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi sổ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham gia trong 6 tháng đầu.

Hoạt động nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội, từng bước tích lũy thời gian tham gia để hướng tới mục tiêu hưởng lương hưu khi về già, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Theo ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập cũng như lúc tuổi cao, sức yếu.

Đối với người dân vùng miền núi còn nhiều khó khăn, hoạt động hỗ trợ sổ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa sâu sắc, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Dịp này, người dân được tư vấn, chia sẻ về những lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu, quyền lợi bảo hiểm y tế đi kèm các chế độ theo quy định.