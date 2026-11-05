Tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn phường Cam Ranh

Chiều 5-11, Hội Chữ thập đỏ phường Cam Ranh tổ chức tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng trị giá trao quà 24 triệu đồng do Quỹ Xe lăn quốc tế và Hiệp hội chuyên gia bất động sản người Việt Nam tại Hoa Kỳtài trợ thông qua Công ty Cổ phần SAPIO.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phường Cam Ranh trao xe lăn và quà cho em Mai Thiên Hương (Tổ dân phố Phú Lộc).

Hoạt động không chỉ mang đến phương tiện hỗ trợ, giúp người khuyết tật thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn khích lệ người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng; qua đó giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cho người thân và gia đình. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối của tổ chức Hội Chữ thập đỏ cùng sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho nhóm đối tượng yếu thế tại địa phương.