Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tặng 1.000.000 đồng tiền mặt cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 theo mức dự kiến tại Kế hoạch 56, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 như sau:

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chăm lo tối đa: 1.000.000 đồng/suất và được chi bằng tiền mặt, phương thức thực hiện: chuyển khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động (trường hợp đặc biệt, có thể chuyển khoản cho công đoàn cơ sở đầu mối và công đoàn cơ sở chuyển khoản cho đoàn viên, người lao động). Trong tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 01 phần quà. Đối với một số đơn vị đặc thù mức chi có thể cao hơn theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Theo đó, đoàn viên, người lao động được tặng tối đa 1.000.000 đồng/suất vào dịp Tết Nguyên đán 2027 được chi bằng tiền mặt từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn lực toàn xã hội, phương thức thực hiện: chuyển khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động (trường hợp đặc biệt, có thể chuyển khoản cho công đoàn cơ sở đầu mối và công đoàn cơ sở chuyển khoản cho đoàn viên, người lao động). Trong đó, tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 01 phần quà. Đối với một số đơn vị đặc thù, mức chi có thể cao hơn theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Lưu ý: Ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Động viên đoàn viên, người lao động vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;

- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

Theo đó, công ty không có nghĩa vụ phải tặng quà cho người lao động vào dịp Tết, việc tặng quà mang tính tự nguyện, khuyến khích chứ không bắt buộc.