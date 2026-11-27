Tham gia Đoàn công tác có Phó Chánh án TANDTC Lê Tiến.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Francis Xavier, Luật sư cao cấp của Văn phòng luật Rajah & Tann LLP, cùng nhóm chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tòa án chuyên biệt tại các trung tâm tài chính quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng, tổ chức và vận hành Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Trong đó, tập trung vào tình hình triển khai thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; công tác chuẩn bị thành lập Tòa án chuyên biệt; thẩm quyền, tính độc lập và mối quan hệ giữa Tòa án chuyên biệt với cơ chế trọng tài.

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng trao đổi với các chuyên gia.

Các nội dung trao đổi cũng đề cập đến thủ tục và quy trình tranh tụng tại phiên tòa; quy tắc tố tụng áp dụng đối với Tòa án chuyên biệt; quy tắc ứng xử; việc thành lập hội đồng tư vấn, xây dựng bộ máy hỗ trợ cũng như chế độ tiền lương, thù lao đối với Thẩm phán và cán bộ làm việc tại Tòa án chuyên biệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đóng góp của các chuyên gia quốc tế; đồng thời trân trọng mời các chuyên gia tham dự Hội thảo quốc tế về “Xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam”, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Chánh án TANDTC cũng hoan nghênh các chuyên gia tiếp tục tham gia đóng góp ý tưởng về công tác tổ chức, chuẩn bị và xây dựng các tham luận tại Hội thảo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cũng trong chiều 26/11, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng đã gặp gỡ nhóm thực tập sinh của TANDTC đang thực tập tại Tòa án Thương mại quốc tế Singapore.

Tại buổi gặp, Chánh án nghe đại diện nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập và thực tập; đồng thời đưa ra những nhận xét, đánh giá, định hướng và động viên các thực tập sinh tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, hoàn thành tốt chương trình thực tập.

Ngày 27/11, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC tham dự Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập hệ thống Tòa án Singapore, được tổ chức tại Tòa án tối cao Singapore.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tham dự Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập hệ thống Tòa án Singapore.