TANDTC tập huấn triển khai nền tảng E-QTTA trong hệ thống TAND

Chương trình nhằm hướng dẫn các đơn vị sử dụng nền tảng, thống nhất quy trình quản lý văn bản, phân giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện công việc. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mở rộng nền tảng KPI đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống TAND.

Theo kế hoạch của TANDTC, đợt thí điểm mở rộng nền tảng E-QTTA được triển khai từ ngày 15/11 đến hết ngày 31/12/2026, với phạm vi gồm 14 đơn vị thuộc TANDTC, 3 Tòa Phúc thẩm TANDTC, 34 TAND tỉnh, thành phố và 355 TAND khu vực trên cả nước.

Đáng chú ý, TAND TP. Hà Nội, TAND TP. Đà Nẵng và TAND khu vực 6 – Bắc Ninh được lựa chọn triển khai mẫu, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Việc lựa chọn các đơn vị này nhằm kiểm tra khả năng vận hành, rà soát quy trình và kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong quá trình sử dụng thực tế.

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng nền tảng E-QTTA, tập trung vào ba phân hệ chính gồm: Văn bản điều hành, Phân giao nhiệm vụ và Đánh giá cán bộ.

Đối với phân hệ Văn bản điều hành, nội dung hướng dẫn tập trung vào quy trình tiếp nhận, vào sổ, trình và phát hành văn bản. Phân hệ Phân giao nhiệm vụ giúp các đơn vị thực hiện giao việc, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả thực hiện. Trong khi đó, phân hệ Đánh giá cán bộ được hướng dẫn theo các tiêu chí, phương pháp và quy trình thống nhất.

Hội nghị tập huấn triển khai nền tảng KPI được tổ chức tại TP. Đà Nẵng, kết nối các điểm cầu để hướng dẫn, thống nhất quy trình thực hiện trong toàn hệ thống TAND.

Bên cạnh việc hướng dẫn nghiệp vụ, chương trình chú trọng thực hành trực tiếp trên nền tảng, giúp cán bộ, công chức nắm vững thao tác, chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng. Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát cơ cấu tổ chức, chức danh, thông tin cá nhân; chuẩn hóa dữ liệu và phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm quá trình triển khai đồng bộ, thống nhất.

Việc mở rộng thí điểm nền tảng E-QTTA là một trong những bước triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ trong hệ thống TAND. Thông qua nền tảng, quá trình giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả công việc từng bước được thực hiện trên môi trường số, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Theo kế hoạch, kết quả thí điểm sẽ được tổng hợp, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, làm cơ sở triển khai chính thức nền tảng E-QTTA trong toàn ngành TAND từ ngày 1/1/2027.