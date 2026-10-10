TANDTC tập huấn Nền tảng quản lý án toàn trình đợt 2

Hội nghị tập huấn diễn ra 4 ngày (10 - 13/10), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Tham dự hội nghị có bà Chu Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC, cùng lãnh đạo các Tòa án tại các điểm cầu và đông đảo Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức được cử tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc, bà Chu Thị Thu Hiền nhấn mạnh, việc triển khai Nền tảng quản lý án toàn trình không chỉ là đưa một phần mềm mới vào sử dụng, mà còn là yêu cầu tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số hoạt động tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử, tiến tới Tòa án số.

Đây cũng là nhiệm vụ của ngành Tòa án trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chuyển đổi số do Trung ương giao, trong đó có Đề án 422 của Chính phủ về chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị tập huấn.

Khác với các phần mềm quản lý án trước đây chủ yếu phục vụ cập nhật thông tin thụ lý, giải quyết án, thống kê và báo cáo, Nền tảng quản lý án toàn trình được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quá trình xử lý vụ án, vụ việc trên môi trường số.

Từ khâu tiếp nhận, thụ lý, phân công, xử lý nghiệp vụ đến ký số văn bản tố tụng, xét xử, hình thành, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử đều được thực hiện trên nền tảng.

Theo đó, dữ liệu được tạo lập và cập nhật ngay trong quá trình cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. Cách làm này không chỉ hạn chế việc nhập liệu nhiều lần mà còn giúp dữ liệu phục vụ đồng thời công tác giải quyết án, thống kê, báo cáo và quản lý, điều hành.

Bà Chu Thị Thu Hiền – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu.

Qua đó, hệ thống Tòa án từng bước chuyển từ quản lý thông tin vụ án sang quản lý toàn bộ quy trình tố tụng trên môi trường số, lấy dữ liệu làm cơ sở phục vụ hoạt động quản trị.

Về quá trình xây dựng nền tảng, bà Chu Thị Thu Hiền cho biết, hệ thống được triển khai, hoàn thiện trong khuôn khổ Kế hoạch 100 ngày của Trung ương và kế hoạch do Chánh án TANDTC chỉ đạo.

Với khối lượng công việc lớn, từ chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, xây dựng, kiểm thử đến tích hợp và hoàn thiện các chức năng, Cục Công nghệ thông tin, doanh nghiệp đồng hành Gtel cùng Tổ chuyên gia biệt phái đã tập trung nguồn lực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Gia Nam – Thẩm phán TAND khu vực 10 -TP.HCM, thành viên Tổ chuyên gia phát biểu tại hội nghị.

Sau giai đoạn xây dựng và hoàn thiện, việc đưa nền tảng vào sử dụng thực tế là bước quan trọng để đánh giá hiệu quả vận hành, kịp thời phát hiện những bất cập và tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/10 - 31/12/2026, Nền tảng quản lý án toàn trình sẽ được triển khai thí điểm mở rộng trong hệ thống TAND.

Trong thời gian này, các đơn vị phải cập nhật dữ liệu song song trên Nền tảng quản lý án toàn trình và Phần mềm Quản lý án hiện hành.

Việc duy trì đồng thời hai hệ thống nhằm bảo đảm dữ liệu nghiệp vụ được cập nhật liên tục, không ảnh hưởng đến công tác thống kê, báo cáo của toàn ngành trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đáng chú ý, dữ liệu được tạo lập trên nền tảng trong thời gian thí điểm sẽ được kế thừa khi hệ thống chuyển sang vận hành chính thức.

Vì vậy, các đơn vị và từng cán bộ, công chức phải bảo đảm thông tin cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ; không xem đây là dữ liệu nhập thử hoặc có thể bỏ sau khi kết thúc thí điểm.

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin TANDTC đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Tòa án trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai, chất lượng dữ liệu.

Việc sử dụng nền tảng phải được xác định là trách nhiệm chung của đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, thay vì chỉ giao cho bộ phận công nghệ thông tin.

Đối với Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và các công chức, yêu cầu đặt ra là thay đổi cách thức làm việc, từ tư duy nhập thông tin vào phần mềm sang trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ trên nền tảng và chịu trách nhiệm về dữ liệu do mình tạo lập.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Kết quả sử dụng nền tảng, tiến độ xử lý công việc và chất lượng dữ liệu cũng sẽ là một trong những căn cứ phục vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá KPI của cán bộ, công chức.

Tập huấn thực hành phân hệ án hình sự thuộc Hệ thống quản lý án cho cán bộ ngành Tòa án.

Để bảo đảm nền tảng được triển khai đồng bộ sau tập huấn, các cán bộ tham dự trực tiếp được yêu cầu nắm vững quy trình nghiệp vụ, thao tác sử dụng và trách nhiệm của từng vị trí công tác. Sau hội nghị, đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức tại đơn vị triển khai thực hiện.

Đối với các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ thành phần tham dự, điều kiện kỹ thuật và duy trì kỷ luật học tập trong suốt chương trình. Cán bộ tham gia cần theo dõi đầy đủ nội dung, thực hành theo hướng dẫn và chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ, tránh tình trạng tham dự mang tính hình thức.

Đông đảo Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức được cử tham gia tập huấn.

Cùng với đó, ban tổ chức và báo cáo viên được đề nghị đổi mới cách thức tập huấn theo hướng ngắn gọn, tập trung vào các quy trình nghiệp vụ và thao tác thực tế trên hệ thống. Những lỗi thường gặp, các điểm cần lưu ý và cách xử lý phải được hướng dẫn cụ thể để học viên có thể áp dụng ngay tại đơn vị.

Đặc biệt, kết quả tập huấn phải được kiểm tra, đánh giá đối với từng công chức, qua đó xác định mức độ tiếp thu và khả năng sử dụng nền tảng, thay vì chỉ ghi nhận số lượng người tham dự.

Hội nghị tập huấn diễn ra 4 ngày (10 - 13/10), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Theo số liệu công bố tại hội nghị, đợt 1 tổ chức ở Hà Nội ghi nhận 4.440/5.364 lượt người tham dự trực tiếp, đạt tỷ lệ bình quân 82,8%. Đối với hình thức trực tuyến, có 18.897 lượt người tham gia, đạt tỷ lệ 34,5%; bình quân 74/216 điểm cầu báo cáo số lượng điểm danh. Kết quả kiểm tra toàn khóa của lớp trực tiếp đạt trung bình 37/50 điểm.

Thông qua đợt tập huấn tại Khánh Hòa, TANDTC hướng đến việc thống nhất quy trình, nâng cao năng lực sử dụng hệ thống và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn thí điểm mở rộng. Hiệu quả triển khai sẽ được đánh giá trên cơ sở mức độ sử dụng thực tế của cán bộ, công chức, khả năng vận hành các quy trình nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu và hiệu quả hỗ trợ công tác xét xử, quản lý, điều hành tại các Tòa án.