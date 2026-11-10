TANDTC chuẩn bị thí điểm số hóa hồ sơ, tài liệu bản án, quyết định tại 6 địa phương

Cuộc họp được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 626/KH-TANDTC ngày 6/10/2026 của TANDTC về triển khai Dự án số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ, tài liệu bản án, quyết định của Tòa án và ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC.

Dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính TANDTC, đại diện các doanh nghiệp đồng hành, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan.

Tại 6 điểm cầu TAND các tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Lâm Đồng có các đồng chí Chánh án, lãnh đạo TAND các khu vực cùng cán bộ, công chức được phân công trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, bàn giao, kiểm tra hồ sơ và phối hợp triển khai số hóa.

Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được quán triệt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và tiến độ triển khai thí điểm; đồng thời trao đổi, thống nhất về địa điểm, khối lượng hồ sơ, phương án tổ chức thi công và trách nhiệm phối hợp tại từng địa phương.

Các nội dung chuẩn bị tập trung vào việc rà soát, bóc tách hồ sơ, bố trí mặt bằng, nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng mạng và các điều kiện cần thiết. Đối với quy trình nghiệp vụ, các đại biểu trao đổi về việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý hồ sơ; yêu cầu số hóa, nhập liệu, tạo lập dữ liệu, kiểm tra chất lượng, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Trách nhiệm của Tòa án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cũng được làm rõ, cùng với đầu mối phối hợp, cơ chế theo dõi tiến độ và xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cũng tại cuộc họp, các đồng chí Chánh án TAND các địa phương và các đơn vị nhà thầu đã trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị triển khai, tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm thi công, hạ tầng mạng, tình trạng hồ sơ lưu trữ, phương án bố trí nhân lực và tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ.

Đại biểu tại các điểm cầu phát biểu

Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ phạm vi công việc, trách nhiệm của từng bên, phương thức phối hợp, bảo đảm an toàn hồ sơ, tài liệu trong quá trình số hóa và phương án xử lý đối với những hồ sơ đã được số hóa trước đó.

Trên cơ sở các ý kiến, Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm đã trao đổi, giải đáp và chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời yêu cầu các đơn vị thống nhất đầu mối phối hợp, phân định rõ trách nhiệm trong từng khâu, chủ động khảo sát thực tế và xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đối với hồ sơ đã số hóa, cần rà soát, đánh giá khả năng kế thừa, bổ sung thông tin, tránh thực hiện trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm biểu dương 6 đơn vị được lựa chọn thí điểm đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và phân công cán bộ phối hợp triển khai.

Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm kết luận cuộc họp

Đồng chí nhấn mạnh, đợt thí điểm có ý nghĩa quan trọng nhằm rút kinh nghiệm thực chất, hoàn thiện quy trình, phương thức tổ chức trước khi triển khai đồng loạt trong toàn hệ thống TAND.

Đồng chí yêu cầu các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Tòa án địa phương, tập trung khảo sát kỹ số lượng, hiện trạng hồ sơ, địa điểm thi công, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để xây dựng phương án triển khai phù hợp.

Các Tòa án cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết, đặc biệt chú trọng quy trình quản lý, tiếp nhận, bàn giao và bảo quản hồ sơ.

Phó Chánh án TANDTC cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Công tác thi công phải được theo dõi thường xuyên, có nhật ký và báo cáo tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá, hoàn thiện quy trình, phương án tổ chức, làm tiền đề triển khai đồng bộ Dự án trong toàn hệ thống TAND, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.