TAND và VKSND khu vực 5 - TP.HCM tăng cường phối hợp, quyết tâm giải quyết dứt điểm án tồn đọng, kéo dài

ông Phạm Tuấn Anh, Chánh án TAND khu vực - TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 30/10, TAND và VKSND khu vực 5 - TP.HCM tổ chức buổi giao ban nhằm tăng cường công tác phối hợp, đánh giá thực trạng các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch được xây dựng ngày 14/10/2026, hai đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.

Trong đó, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc đã thụ lý trước ngày 1/12/2025, chậm nhất vào ngày 15/12/2026.

Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ giải quyết án mà còn là nhiệm vụ nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Kiểm sát viên; phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong phối hợp giữa Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng hồ sơ

Một trong những nhiệm vụ được hai đơn vị đặc biệt chú trọng là rà soát toàn diện các vụ án, vụ việc đã thụ lý từ trước ngày 1/12/2025 nhưng chưa được giải quyết. Việc rà soát được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, gồm hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các vụ việc khác.

Theo đó, Thẩm phán trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm rà soát, báo cáo đầy đủ số liệu, xác định rõ thời gian thụ lý, thời gian tồn đọng, nguyên nhân chưa giải quyết và những khó khăn, vướng mắc cụ thể.

Văn phòng phối hợp với Thẩm phán, Thư ký lập danh sách theo biểu mẫu thống nhất, đối chiếu số thụ lý, thời điểm thụ lý, số lần hoãn, tạm đình chỉ, lý do chưa giải quyết, thời hạn tố tụng cũng như tình trạng các văn bản đã ban hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các hồ sơ được phân thành 4 nhóm để có phương án xử lý phù hợp: Nhóm A là các vụ án đã quá hạn hoặc có nguy cơ quá hạn; nhóm B là các vụ án đã đủ điều kiện đưa ra giải quyết, xét xử; nhóm C là những hồ sơ còn vướng mắc về chứng cứ, xác minh, tống đạt, định giá, giám định, ủy thác; nhóm D là các vụ án đang tạm đình chỉ, tạm ngừng hoặc chờ điều kiện phục hồi.

Việc phân loại này nhằm xác định đúng tính chất, tình trạng pháp lý của từng hồ sơ, tránh tình trạng đồng nhất mọi vụ án chưa giải quyết với án quá hạn. Đồng thời, trong từng nhóm, các hồ sơ được sắp xếp thứ tự ưu tiên căn cứ vào thời gian thụ lý và tính chất cấp thiết, qua đó xác định rõ người phụ trách, công việc cần thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Đáng chú ý, đối với những vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài từ 5 năm trở lên, Thẩm phán được giao giải quyết có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất cơ chế, biện pháp phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc đặc thù, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 5 - TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở

Bên cạnh việc rà soát, phân loại hồ sơ, TAND và VKSND khu vực 5 xác định công tác phối hợp giữa hai cơ quan là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả giải quyết án.

Theo đó, Tòa án và Viện kiểm sát sẽ chủ động trao đổi, thống nhất lịch làm việc, lịch xét xử, lịch phiên họp; thực hiện việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu cho Viện kiểm sát và Kiểm sát viên được phân công theo dõi, giải quyết vụ án theo đúng quy định. Những trường hợp phải thay đổi lịch làm việc, lịch xét xử cần được thông tin kịp thời để các đơn vị chủ động phối hợp, hạn chế việc phải điều chỉnh lịch nhiều lần.

Đồng thời, hai đơn vị chú trọng việc trao đổi, giải quyết các kiến nghị của Viện kiểm sát; kịp thời nhận diện những vấn đề còn bất cập trong quá trình giải quyết án để có hướng xử lý phù hợp. Việc phối hợp phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của Tòa án.

Đối với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Tòa án và Viện kiểm sát sẽ tăng cường phối hợp trong việc yêu cầu xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm các yêu cầu được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền.

Cùng với đó, Thẩm phán được yêu cầu chủ động nghiên cứu, kiểm tra điều kiện tố tụng của từng hồ sơ để xây dựng lịch xét xử phù hợp; lồng ghép, sắp xếp hợp lý các hoạt động tố tụng nhằm hạn chế tình trạng phải hoãn, dời lịch nhiều lần. Thư ký Tòa án có trách nhiệm chủ động kiểm tra, theo dõi các hoạt động tố tụng, bảo đảm tiến độ nhưng phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm chất lượng giải quyết án

Để kế hoạch đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo TAND và VKSND khu vực 5 xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo hai đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, xem xét phân công, điều hòa công việc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời kiểm tra tiến độ định kỳ, kịp thời nhắc nhở những trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Đối với Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, vụ việc, phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ; chủ động đề xuất lịch xét xử, yêu cầu phối hợp, biện pháp tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc trường hợp dự kiến không thể hoàn thành trước thời hạn phải được báo cáo kịp thời để lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.

Thư ký Tòa án có trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công việc theo phân công của Thẩm phán; theo dõi thời hạn tố tụng, việc tống đạt, niêm yết, chuyển giao và tiếp nhận tài liệu; cập nhật đầy đủ kết quả lên phần mềm quản lý án và biểu theo dõi chung.

Văn phòng hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, đôn đốc, tiếp nhận tiến độ, phối hợp bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giải quyết án; kịp thời tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xử lý những trường hợp phát sinh khó khăn chung, bảo đảm số liệu thống nhất giữa hồ sơ giấy, sổ thụ lý và phần mềm quản lý án.

Theo lộ trình đề ra, từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2026, các đơn vị tập trung tổng hợp số liệu án tồn, phân nhóm theo nguyên nhân, thời hạn và điều kiện giải quyết; hoàn thiện danh sách các vụ án trọng điểm, xác định người phụ trách và hướng xử lý.

Từ ngày 21/10 đến ngày 15/12/2026, toàn đơn vị tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vụ án, vụ việc theo kế hoạch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đặc biệt, kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm việc giải quyết án phải đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn luật định; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, bảo đảm chất lượng bản án, quyết định.

Việc đẩy nhanh tiến độ tuyệt đối không đồng nghĩa với việc giản lược thủ tục tố tụng hoặc giải quyết vụ án khi chưa có đủ căn cứ pháp luật.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ, TAND và VKSND khu vực 5 hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, khắc phục tình trạng tồn đọng, kéo dài; qua đó góp phần bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị được giao.