TAND TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh án TAND khu vực 18

Ông Lê Hoàng Vương, Phó Chánh án TAND TP.HCM trao quyết định cho bà Đỗ Thị Ngọc Lan

Tham dự và chủ trì buổi lễ có ông Lê Hoàng Vương, Phó Chánh án TAND TP.HCM cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND khu vực 18.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức - Cán bộ TAND TP.HCM đã công bố Quyết định số 2105/QĐ-TCCB ngày 03/11/2026 của Chánh án TAND TP.HCM về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Chánh án TAND TP.HCM quyết định điều động và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973), Phó Chánh án TAND khu vực 17 - TP.HCM đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh án TAND khu vực 18 - TP.HCM kể từ ngày 15/11/2026.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/7/2025.

Ban lãnh đạo TAND khu vực 18 - TP.HCM tặng hoa chúc mừng bà Đỗ Thị Ngọc Lan.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Phó Chánh án TAND TP.HCM Lê Hoàng Vương chúc mừng bà Đỗ Thị Ngọc Lan đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TAND TP.HCM tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Ông Lê Hoàng Vương đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Phó Chánh án TAND khu vực 18 tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị; cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Ngọc Lan bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND TP.HCM. Đồng thời, bà hứa sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả của đơn vị, đoàn kết cùng tập thể TAND khu vực 18 nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trước đó, vào ngày 14/11, bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã chủ trì và trao quyết định cho ông Lê Quân Vương.

Trước đó, vào ngày 14/11, bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM cũng đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân Vương, Phó Chánh án TAND khu vực 18 đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh án TAND khu vực 17 - TP.HCM.