TAND TP Hà Nội kêu gọi cựu giám đốc ngân hàng ra đầu thú trước ngày xét xử

Kêu gọi cựu Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng cùng đồng phạm ra đầu thú

Theo thông báo của TAND TP Hà Nội, vào 8h30' ngày 9/11/2026, Tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hai Bà Trưng (SeABank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, SN 1973, thường trú tại phòng 401A, chung cư M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. nơi ở hiện nay: không xác định.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hiện, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 14 ngày 24/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Đối với bị cáo Lê Anh Tâm, SN 1981, thường trú tại phòng 407, nhà T4, tập thể Viện Thú y, phường Kim Liên, TP Hà Nội; nơi đăng ký tạm trú tại phòng 206, chung cư số 249A Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội. nơi ở hiện nay: không xác định.

Bị cáo Lê Anh Tâm bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, bị cáo Lê Anh Tâm đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 103 ngày 13/11/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

TAND TP Hà Nội kêu gọi hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ký khống hợp đồng, giúp sức chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Theo cáo trạng truy tố, giai đoạn 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, có dư nợ 400 tỉ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long gặp, bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng khi đó, về việc tiếp tục vay vốn ngân hàng.

Nguyễn Hoàng Long (hàng trước, thứ hai từ phải qua) cùng các đồng phạm tại phiên tòa năm 2016.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống hồ sơ tín dụng. Theo đó, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực, làm căn cứ ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn tại SeABank Hai Bà Trưng.

Nguyễn Thị Hương Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, sau đó trình duyệt hồ sơ tín dụng dù không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân các khoản vay.

Bằng thủ đoạn trên, Long được SeABank cho vay tổng cộng 30 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Anh Tâm, với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc và là em vợ của Nguyễn Hoàng Long, được xác định đã tích cực giúp sức cho Long thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo cáo trạng, Lê Anh Tâm biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar nhằm sử dụng tư cách pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeABank Hai Bà Trưng.

Mặc dù thực tế không có việc mua bán thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Lê Anh Tâm vẫn đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Lê Anh Tâm đã ký hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư số 11, tầng 2, tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, thuộc sở hữu của vợ chồng anh trai Tâm, tại SeABank Hai Bà Trưng, với giá trị tài sản thế chấp là 2 tỉ 260 triệu đồng.

Sau đó, theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Long, Lê Anh Tâm tiếp tục ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn, trị giá gần 13 tỉ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.

Để hoàn thiện hồ sơ vay 7 tỉ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng, với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép xây dựng giai đoạn 2011-2012, tài sản bảo đảm được xác định là căn hộ số 11 và hàng hóa hình thành từ vốn vay, bổ sung theo từng lần nhận nợ.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Hương Giang, các nhân viên SeABank đã lập khống biên bản thẩm định giá trị tài sản bảo đảm và biên bản kiểm kê hàng hóa để hoàn thiện hồ sơ cho Lê Anh Tâm vay 7 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Anh Tâm đã sử dụng một tài sản thế chấp là căn hộ số 11, được định giá 2 tỉ 260 triệu đồng. Do đó, số tiền Tâm đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt của SeABank Hai Bà Trưng là 4 tỉ 740 triệu đồng. Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hương Giang biết rõ Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như thể hiện trong hồ sơ. Tuy nhiên, Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ tín dụng, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long vay và chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeABank Hai Bà Trưng tổng số tiền 14 tỉ 225 triệu đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 472/2016/HS-ST ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến và Võ Tuấn Hưng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại Điều 139 và Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với Lê Anh Tâm, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, do hai bị can đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai bị can, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang theo quy định.

Đến nay, xét thấy có đủ tài liệu, chứng cứ để tiếp tục giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang, làm căn cứ kết luận điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.