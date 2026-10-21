TAND TP Hà Nội công khai bản án vụ Hoa Hữu Long cùng đồng phạm lừa đảo gần 100 tỉ đồng

Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, Hoa Hữu Long (SN 1964, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) tự xưng là Thiếu tướng quân đội, Tư lệnh, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương, phiên hiệu S10, thuộc Bộ Quốc phòng. Long cùng đồng phạm sử dụng thông tin, tài liệu giả mạo để tuyển dụng nhân sự, hứa hẹn bố trí công việc, phong quân hàm và hưởng chế độ quân đội nhằm thu tiền của những người có nhu cầu xin việc.

Vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan cùng các bị cáo tại phiên xét xử.

Cơ quan tố tụng xác định, Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Hoa Hữu Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 99,27 tỉ đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoa Hữu Long tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Cao Thị Kim Loan bị tuyên phạt 18 năm tù; 12 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 3 năm đến 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm xác định Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 99,27 tỉ đồng; đã hoàn trả hơn 4,28 tỉ đồng và tự nguyện sử dụng hơn 27,77 tỉ đồng đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả. Sau khi đối trừ, HĐXX buộc vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan còn phải bồi thường hơn 67,2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã triệu tập 676 bị hại và 13 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, song hầu hết đều vắng mặt.

Do đó, TAND TP Hà Nội công khai Bản án sơ thẩm cùng Phụ lục kèm theo để các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nắm được nội dung phán quyết của Tòa án.

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