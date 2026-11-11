TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm rút kinh nghiệm vụ án sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước

Quang cảnh phiên tòa.

Sau quá trình xét hỏi và tranh tụng công khai, HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Út, chuyển từ hình phạt tù sang cho hưởng án treo.

Theo đó, bị cáo Lê Hoàng Vũ lĩnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Văn Út lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 9 bị cáo còn lại, HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt theo bản án sơ thẩm.

Sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, gây thiệt hại hơn 14,8 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến năm 2023, một số lãnh đạo, viên chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (cũ), Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang và các phòng chuyên môn đã có những sai phạm trong quá trình quản lý, khai thác tài sản nhà nước và thực hiện công tác kế toán.

Hội đồng xét xử.

Các sai phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra tại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang. Ngày 13/10/2023, Thanh tra tỉnh Hậu Giang chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, các hành vi vi phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 14,8 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” hơn 6,5 tỷ đồng; thiệt hại từ hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gần 8,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc thu phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp không đúng quy định; ký kết, tổ chức khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời lập và sử dụng hệ thống sổ sách kế toán riêng, không phản ánh đầy đủ các khoản thu theo quy định.

Trong đó, Phạm Minh Toàn, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, bị xác định đã trực tiếp phụ trách, ký các văn bản thu phí hạ tầng không đúng quy định; ký và ủy quyền ký hợp đồng khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được phê duyệt, gây thiệt hại ngân sách hơn 5,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Toàn còn bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện sai phạm trong công tác kế toán, lập hệ thống sổ sách riêng ngoài sổ kế toán theo quy định, gây thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng.

Các đại biểu dự phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm.

Đối với Ngô Tấn Quốc, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, cơ quan điều tra xác định bị cáo có liên quan đến việc thu phí hạ tầng thấp hơn quy định, ký các hợp đồng khai thác bến bãi, chợ tạm khi chưa được phê duyệt và chỉ đạo lập sổ sách kế toán riêng trái quy định, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 11/8/2026, TAND khu vực 14 - Cần Thơ tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo là những người từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các đơn vị liên quan.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Phạm Minh Toàn 8 năm 6 tháng tù, Phùng Ngọc Ngoan, nguyên Trưởng phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng, 8 năm 3 tháng tù; Ngô Tấn Quốc 8 năm tù, cùng về hai tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Nguyễn Ngọc Điện, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, bị tuyên phạt 5 năm tù; Lê Hoàng Vũ, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, 1 năm tù; Phạm Phương Bình, nguyên Phó Giám đốc Công ty, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Phi Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các đại biểu theo dõi phiên toà.

Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, hai bị cáo Nguyễn Văn Út, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp, và Nguyễn Hữu Tâm, nguyên kế toán Công ty, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù.

Hai bị cáo Thạch Ngọc Mai, nguyên kế toán trưởng, và Phạm Hoàng Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, lần lượt bị tuyên phạt 3 năm tù và 2 năm tù, cùng được hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài hình phạt đối với các bị cáo, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý số tiền hơn 13,2 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả cùng các tài sản, khoản tiền liên quan theo quy định pháp luật.

Xét xử phúc thẩm gắn với nâng cao chất lượng giải quyết án

Phiên tòa phúc thẩm rút kinh nghiệm do Thẩm phán Lương Phước Đại, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm chủ tọa.

Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, TAND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của đại diện Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và TAND các khu vực trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án có nhiều bị cáo, nhiều hành vi vi phạm và các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý tài sản nhà nước là dịp để đội ngũ Thẩm phán, Thư ký trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xét xử.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm phiên tòa phúc thẩm.

Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phát biểu, trao đổi tại cuộc họp rút kinh nghiệm.

Thông qua việc theo dõi hoạt động điều hành phiên tòa, xét hỏi, tranh luận và đánh giá chứng cứ, các cán bộ làm công tác xét xử có điều kiện nghiên cứu, rút ra những vấn đề cần lưu ý khi giải quyết các vụ án hình sự có tính chất phức tạp.

Hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, hướng đến nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án của TAND hai cấp TP Cần Thơ.