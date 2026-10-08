TAND TP Cần Thơ thăm nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dịp lễ Sene Dolta

Lễ Sene Dolta là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa tưởng nhớ công ơn ông bà, tổ tiên, thể hiện đạo lý hiếu kính và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Đây cũng là dịp để các gia đình sum họp, thăm hỏi, động viên nhau, cùng gìn giữ những phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chánh án TAND TP Cần Thơ Thái Quang Hải tặng quà, chúc mừng bà Sơn Thị Pheng, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng (cũ) nhân dịp lễ Sene Dolta.

Tại buổi thăm, đồng chí Thái Quang Hải bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nguyên Phó Chánh án Sơn Thị Pheng trong quá trình công tác, xây dựng và phát triển ngành Tòa án tại địa phương.

Những cống hiến của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước luôn được trân trọng, là nền tảng để các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo TAND TP Cần Thơ, đồng chí Thái Quang Hải đã trao tặng phần quà, gửi lời chúc gia đình đón lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; mong muốn các thành viên trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức thăm hỏi, chúc mừng gia đình nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dịp lễ Sene Dolta không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo TAND TP Cần Thơ đối với các thế hệ cán bộ đi trước, mà còn góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, nghĩa tình.

Thông qua hoạt động này, TAND TP Cần Thơ tiếp tục thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa các thế hệ cán bộ, công chức trong ngành Tòa án.