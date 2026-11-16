TAND tối cao khảo sát thực tiễn thi hành pháp luật tố tụng tại Lâm Đồng

Quang cảnh hội nghị

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư và cán bộ ngành tòa án tỉnh.

Theo báo cáo của TAND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1/7/2025 - 30/9/2026, đơn vị đã giải quyết 347/566 vụ án dân sự sơ thẩm (đạt 61,3%), 1.205/1.263 vụ dân sự phúc thẩm (đạt 95,4%). Án kinh doanh thương mại và lao động phúc thẩm đều giải quyết đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TAND tối cao, Trưởng đoàn khảo sát số 3 phát biểu tại hội nghị

Đối với án hành chính, từ ngày 1/10/2025 - 30/9/2026, toàn ngành đã giải quyết 216/306 vụ, đạt 70,6%, vượt 5,6% so với chỉ tiêu quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng đạt tỷ lệ 97,3%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình giải quyết án vẫn gặp nhiều vướng mắc. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo; hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ; nhiều đương sự thiếu hợp tác, cố tình giấu chứng cứ đến cấp phúc thẩm hoặc lạm dụng quyền khiếu nại để kéo dài vụ án.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài và chờ kết quả đo đạc, thẩm định từ cơ quan chuyên môn còn chậm, ảnh hưởng đến thời hạn chuẩn bị xét xử.

Tại hội nghị, TAND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan tư pháp đã kiến nghị 15 nhóm vấn đề trọng tâm. Các đề xuất tập trung vào việc hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quản, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Đoàn công tác số 3 TAND tối cao về thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, và Luật Tố tụng hành chính tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, bổ sung chế tài đối với cơ quan chậm cung cấp chứng cứ và đương sự trì hoãn nộp tài liệu; mở rộng đối tượng ủy quyền trong án hành chính và áp dụng thủ tục rút gọn. Địa phương cũng kiến nghị đẩy mạnh liên thông dữ liệu dân cư (VNeID) và hoàn thiện khung pháp lý cho tố tụng điện tử.

Các thành viên Đoàn khảo sát số 3 TAND tối cao dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để TAND tối cao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật một cách đồng bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.