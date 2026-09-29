TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm rút kinh nghiệm vụ án đánh bạc

Sau quá trình xét hỏi công khai và tranh tụng nghiêm túc, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm mức hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thắng; đồng thời không chấp nhận nội dung kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt sơ thẩm đối với 2 bị cáo còn lại.

Phiên tòa rút kinh nghiệm do Chánh án TAND tỉnh làm chủ tọa

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tranh tụng và cải cách tư pháp, phiên tòa phúc thẩm được tổ chức theo hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm với sự điều hành của Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn.

Phiên tòa rút kinh nghiệm do Chánh án TAND tỉnh Trần Ngọc Sơn làm chủ tọa.

Phiên tòa diễn ra đảm bảo tính trang nghiêm, dân chủ. Các quy trình tố tụng, xét hỏi, tranh luận giữa Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử và các bị cáo được thực hiện bài bản, đúng thẩm quyền và trình tự.

Chiếu bạc “ba cây” sát phạt xuyên trưa trong phòng kín

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa ngày 25/3/2026, tại phòng kín của nhà hàng Thành Dương (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh). Bị cáo Nguyễn Văn Hải đã khởi xướng, rủ rê nhóm đối tượng gồm Chiến, Kình, Phú, Đào, Anh, Hân và Thắng cùng sát phạt ăn tiền bằng hình thức đánh “Ba cây”. Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang, thu giữ tại chỗ 24.850.000 đồng cùng 1 bộ bài tú lơ khơ.

Tại bản án sơ thẩm của TAND khu vực 3 – Hà Tĩnh, cả 8 bị cáo bị tuyên phạm tội “Đánh bạc”. Trong đó, 5 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nhân thân tốt được hưởng án treo.

HĐXX xét hỏi các bị cáo tại phiên xử.

Riêng 3 bị cáo gồm: Nguyễn Thắng (bị tuyên 8 tháng tù), Nguyễn Văn Kình (bị tuyên 7 tháng tù) và Nguyễn Sỹ Anh (bị tuyên 7 tháng tù) bị phạt tù giam do có nhân thân xấu. Sau đó, cả 3 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo trong thời hạn luật định.

Kết quả phán quyết phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm rút kinh nghiệm sáng nay, HĐXX do Chánh án Trần Ngọc Sơn làm chủ tọa đã phân hóa sâu sắc hành vi, nhân thân và các tình tiết mới tại phiên xử.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thắng đã chủ động cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo quy định của pháp luật. HĐXX quyết định chấp nhận một phần nội dung kháng cáo, giảm một phần hình phạt tù giam cho bị cáo Thắng so với bản án sơ thẩm trước đó để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

HĐXX tuyên án các bị cáo tại phiên xử.

Đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Anh và Nguyễn Văn Kình, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt tù giam là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Do không có tình tiết giảm nhẹ nào mới đặc biệt, HĐXX phúc thẩm tuyên không chấp nhận nội dung kháng cáo. Y án sơ thẩm đối với cả hai bị cáo này nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Phiên tòa phúc thẩm rút kinh nghiệm do Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn làm chủ tọa đã khép lại thành công. Phán quyết nghiêm minh, thấu tình đạt lý của HĐXX nhận được sự đồng thuận cao của dư luận. Qua đó, góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký tòa án và đại diện Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp.