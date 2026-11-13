TAND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử đợt 2 năm 2026

Tham dự Hội nghị có ông Tống Anh Hào, nguyên Phó Chánh án TANDTC; PGS.TS Phạm Minh Tuyên, nguyên Giám đốc Học viện Tòa án, báo cáo viên tại Hội nghị.

Về phía TAND tỉnh Đồng Tháp có ông Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh, cùng lãnh đạo TAND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và đoàn Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án hai cấp.

Ông Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh Đông Tháp phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng nhấn mạnh, công tác xét xử là nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo Chánh án Bùi Thái Hùng, chất lượng xét xử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội thẩm nhân dân với đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh hội nghị

Trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu thực tiễn không ngừng thay đổi, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người làm công tác xét xử.

Hội nghị lần này là dịp để các đại biểu nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề chuyên môn, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thống nhất cách hiểu và vận dụng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11, tập trung vào các chuyên đề thiết thực, gắn với yêu cầu công tác xét xử hiện nay. Trong đó, các đại biểu được tập huấn kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa hình sự; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ đối với vụ án dân sự, hành chính và kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Đây là nội dung quan trọng nhằm giúp đội ngũ Hội thẩm nhân dân và cán bộ Tòa án có thêm kinh nghiệm, nâng cao khả năng vận dụng quy định pháp luật vào từng vụ việc cụ thể.

Trực tiếp truyền đạt các chuyên đề là ông Tống Anh Hào, nguyên Phó Chánh án TANDTC và PGS.TS Phạm Minh Tuyên, nguyên Giám đốc Học viện Tòa án. Đây là những báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu và thực tiễn xét xử, sẽ chia sẻ nhiều kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo viên thuyết giảng tại hội nghị

Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc để cùng báo cáo viên thảo luận, tháo gỡ. Qua đó, mỗi đại biểu có thể bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn tại đơn vị.

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử đợt 2 năm 2026 tiếp tục thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Tháp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân và cán bộ Tòa án hai cấp.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.