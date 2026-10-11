TAND tỉnh Điện Biên vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm 2026

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo, năm 2026 Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã nỗ lực với tinh thần cao trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các mặt công tác; thụ lý và giải quyết 2.808/2.883 vụ, việc đạt tỷ lệ chung 97,3%.

Trong đó, tỷ lệ giải quyết, xét xử án Hình sự đạt 99,18%, án dân sự (mở rộng) đạt tỷ lệ 95,75%; án Hành chính đạt tỷ lệ giải quyết 86,36%, giải quyết án Giám đốc thẩm với 2/2 vụ đạt tỷ lệ 100%.

Có 13/2.808 vụ, việc bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán chiếm tỷ lệ 0,46%, dưới tỷ lệ mà Nghị quyết của Quốc hội cho phép.

TAND tỉnh Điện Biên xét xử lưu động vụ án về ma túy tại xã Mường Toong.

Đặc biệt, trong năm 2026 TAND hai cấp đã tổ chức 40 phiên tòa xét xử lưu động, 108 phiên tòa rút kinh nghiệm và 10 phiên tòa trực tuyến; công bố 2.384 bản án, quyết định đã có hiệu lực trên cổng thông tin điện tử của TAND theo đúng quy định...

Ngoài ra, công tác đối thoại, hòa giải trong các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động theo Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án và theo Luật tố tụng được TAND các cấp quan tâm thực hiện và đạt kết quả cao với 1.874/2.638 vụ được hòa giải đạt tỷ lệ 71%.

Công tác giải quyết đơn thư, TAND hai cấp đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 124/125 đơn, thư. Việc giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, không có tình trạng đơn thư quá hạn.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp được nâng lên cả về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các vụ án.

Bên cạnh đó, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.

TAND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khánh thành và bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 33 hộ dân bản Nậm Chua, xã Chà Tở (Điện Biên).

Kết thúc năm công tác, TAND tỉnh đã tiến hành xem xét, đánh giá thành tích, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 132 cán bộ công chức và 9 tập thể, đơn vị đã có thành tích trong năm 2026 đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, khen thưởng hướng về người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, các Phong trào thi đua theo đợt được phát động trong năm như: Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2026; Phong trào thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” đều được tiến hành tổng kết và khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phan Văn Khanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phan Văn Khanh đã biểu dương thành tích đạt được, của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên trong năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2027.

Tuy nhiên, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác, trong đó cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là Thẩm phán, chủ động phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ công chức Tòa án phải luôn nêu cao tinh thần "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân.

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức TAND hai cấp cần tiếp tục cố gắng nỗ lực, trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức của người cán bộ Tòa án, ra sức phấn đấu thực hiện các nhóm giải pháp, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.