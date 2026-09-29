TAND tỉnh Cà Mau mở 2 phiên tòa giám đốc thẩm

Vụ án thứ nhất: Xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông T.V.B (SN 1938, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) với bị đơn bà N.M.D (SN 1969, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau).

Theo hồ sơ, ông B. yêu cầu bà D. trả lại 2 phần đất có diện tích đo đạc thực tế lần lượt 1.849,6m² và 1.577,9m²; đồng thời đề nghị hủy phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chồng lấn.

Ngày 27/7/2023, TAND huyện Đầm Dơi (cũ) ban hành Bản án dân sự sơ thẩm số 165/2023/DS-ST, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông B.

Sau đó, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau ban hành kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Quang cảnh phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, sau khi nghe ý kiến của đại diện VKSND, các thành viên Hội đồng xét xử thảo luận, phân tích toàn diện hồ sơ vụ án.

Qua xem xét hồ sơ, Ủy ban Thẩm phán nhận định cấp sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, dẫn đến xác định chưa chính xác đối tượng tranh chấp.

Cụ thể, hồ sơ địa chính từ năm 1995 thể hiện ông T.V.H đăng ký quyền sử dụng thửa đất số 127, nay là thửa số 119. Đối chiếu bản đồ, phần đất diện tích 1.577,9m² mà ông B. yêu cầu bà D. trả thực chất nằm hoàn toàn trên thửa đất do ông H. đăng ký, không chồng lấn lên đất của ông B. hoặc bà D.

Việc cấp sơ thẩm xác định phần đất này thuộc diện bà D. được cấp trùng để buộc bà D. giao trả cho ông B. là chưa phù hợp với hồ sơ địa chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Từ đó, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau quyết định chấp nhận kháng nghị, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ cho TAND khu vực 4 - Cà Mau giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Vụ án thứ hai: Xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giao khoán” giữa nguyên đơn là ông Q.H.C (SN 1958, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau)

Các bị đơn: Bà N.T.P.T (SN 1969); N.N.M.T (SN 2006); N.V.K (1993) và N.M.T (SN 1990) cùng ngụ ấp Kinh Năm, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Theo hồ sơ, ông C. yêu cầu hủy việc chuyển nhượng phần đất lâm nghiệp diện tích 4,7ha tại khu vực ấp Kinh Năm, xã Đất Mũi.

Quang cảnh phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giao khoán”

Trước đó, TAND khu vực 5 - Cà Mau ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do ông C. không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và các chi phí tố tụng khác.

Tại phiên tòa, qua xem xét, Ủy ban Thẩm phán xác định trước thời điểm đình chỉ, ông C. đã cung cấp hợp đồng thẩm định giá và hợp đồng đo đạc, thể hiện đã dư nộp tổng cộng 3 triệu đồng.

Trong khi đó, Tòa án chưa tiến hành đo đạc, định giá và chưa xác định chi phí thực tế. Trường hợp chi phí phát sinh cao hơn số tiền đã dự nộp thì có thể yêu cầu đương sự nộp bổ sung, không phải căn cứ để đình chỉ giải quyết vụ án.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau quyết định chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh, hủy quyết định đình chỉ của TAND khu vực 5 - Cà Mau và giao hồ sơ để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.