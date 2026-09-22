TAND tỉnh Cà Mau lần đầu mở phiên họp xử lý chuyển hướng đưa vào trường giáo dưỡng đối với 8 bị can

Chiều 21/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng “đưa vào trường giáo dưỡng” đối với 8 bị can. Phiên họp do Thẩm phán Châu Minh Nguyệt chủ trì.

Các bị can gồm L.H.T. (sinh năm 2010), cư trú ấp 3, xã Tân Lộc; N.N.D. (16 tuổi), cư trú ấp 7, xã Tân Lộc; N.C.H. (17 tuổi), cư trú khóm 17, phường An Xuyên; N.H.N. (17 tuổi), cư trú khóm 28, phường An Xuyên; N.M.K. (17 tuổi), cư trú ấp Lò Gạch, xã Tân Lộc; L.T.A. (17 tuổi), cư trú ấp Tân Bình, xã Tân Lộc; N.H.Q. (15 tuổi), cư trú ấp 6, xã Tân Lộc và P.V.Đ. (16 tuổi), cư trú ấp 4, xã Tân Lộc.

Theo hồ sơ, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của L.H.M và nhóm của N.N.N.

Ngày 8/5/2026, sau khi biết nhóm M. đang có mặt tại quán cà phê “Chill Garden”, nhóm của N. tập hợp, rủ thêm người đi tìm nhóm M. để đánh nhau, trả thù.

Quang cảnh phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng “đưa vào trường giáo dưỡng” đối với 8 bị can

Trong quá trình thực hiện, N.N.N, B.L.Q.A, T.C.H, L.H.Đ, H.T.L, N.T.P và N.H.K.M được xác định giữ vai trò chính, trực tiếp hoặc tích cực tham gia hành vi gây thương tích cho L.H.M, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Đối với 8 bị can được xem xét xử lý chuyển hướng, mức độ tham gia thấp hơn. Hồ sơ xác định tất cả đều tham gia với vai trò giúp sức về mặt tinh thần, là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

Cụ thể, L.H.T., N.C.H., N.M.K., L.T.A. và P.V.Đ. không trực tiếp vào quán tấn công bị hại, không trực tiếp gây thương tích và không chuẩn bị hung khí, có hành vi đứng nhìn các đối tượng khác trực tiếp gây án.

N.N.D., N.H.N. và N.H.Q. không trực tiếp vào quán gây thương tích nhưng có hành vi hỗ trợ trong quá trình xảy ra vụ việc, trong đó có việc rượt đuổi người khác theo yêu cầu của T.P.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi và cùng người đại diện hợp pháp đồng ý áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Tòa án xem xét độ tuổi, mức độ tham gia, nhân thân và môi trường sống để cá thể hóa thời hạn.

Kết quả, TAND tỉnh Cà Mau quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với cả 8 bị can. L.H.T., P.V.Đ., N.H.Q., N.M.K. và L.T.A. chấp hành 6 tháng; N.H.N., N.N.D. và N.C.H. chấp hành 9 tháng.

Việc xử lý chuyển hướng nhằm giáo dục, quản lý, giúp các bị can nhận thức sai phạm, rèn luyện, học tập, sửa chữa hành vi và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.