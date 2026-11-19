Tham gia Đoàn công tác TAND tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh: Nguyễn Thanh Phong, Trần Văn Kiến và lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách TAND tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi làm việc

Về phía TAND tỉnh An Giang có đồng chí Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh An Giang và các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh: Huỳnh Thanh Tâm, Lê Lâm Sơn, Phan Văn Thuấn, Lại Hiệp Phong; cùng lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách TAND tỉnh An Giang.

Chia sẻ tại buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với TAND tỉnh Đồng Tháp, Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết cho biết, sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh An Giang là địa phương có đông dân cư nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Số vụ, việc TAND hai cấp tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết trong năm 2026 lên đến hơn 50.000 vụ, việc các loại. TAND hai cấp tỉnh An Giang đang đứng thứ 3 cả nước về lượng án số vụ, việc thụ lý phải giải quyết.

Đồng chí Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp phát biểu

Tuy nhiên, mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng TAND hai cấp tỉnh An Giang luôn được sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là trong tháng 10 vừa qua, TAND tỉnh An Giang đã chính thức hoạt động tại trụ sở mới rất khang trang, đây là điều kiện rất tốt, góp phần để TAND hai cấp tỉnh An Giang thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đoàn công tác, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng cho biết, năm 2026, TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã thụ lý, giải quyết hơn 40.000 vụ, việc các loại, thấp hơn nhiều so với TAND hai cấp tỉnh An Giang.

Trụ sở TAND tỉnh An Giang mới

Tuy nhiên, do buổi đầu sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp cũng đang gặp khó khăn về nhân sự và cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

“Tin vui cho chúng tôi là sắp tới TAND tỉnh Đồng Tháp sẽ được TANDTC đầu tư xây dựng trụ sở mới. Chuyến công tác lần này tại TAND tỉnh An Giang nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời tham quan mô hình xây dựng trụ sở TAND tỉnh An Giang mới để đề xuất ý tưởng thiết kế trụ sở TAND tỉnh Đồng Tháp”, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp Bùi Thái Hùng chia sẻ.