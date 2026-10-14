TAND tỉnh An Giang triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”;

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới;

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lại Hiệp Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang triển khai Kế hoạch của Đảng ủy TAND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới;

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới;

Quang cảnh Hội nghị

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

Kế hoạch thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

Kế hoạch thực hiện Quy định số 189-QĐ/TW, ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công;

Đồng chí Lại Hiệp Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang triển khai Kế hoạch của TAND tỉnh An Giang

Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tại hội nghị các đại biểu cũng tập trung thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng ủy TAND tỉnh An Giang.