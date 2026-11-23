Đồng chí Thái Rết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở TAND tỉnh có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang: Nguyễn Văn Sơn, Huỳnh Thanh Tâm, Phan Văn Thuấn, Lê Lâm Sơn, Lại Hiệp Phong và lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách, TAND khu vực 1 và 3.

Đồng chí Thái Rết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết quán triệt kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời được nghe Chánh án TAND tỉnh An Giang Thái Rết triển khai Nghị quyết số 34/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội Khóa XVI về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Điểm mới của Nghị quyết 34 là việc giao Chánh án TANDTC (cùng lãnh đạo VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp) cụ thể hóa tỷ lệ giải quyết trên tổng số thụ lý và báo cáo Quốc hội giám sát.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh và kết nối trực tuyến đến các TAND khu vực

Tại hội nghị, Hội thẩm TAND hai cấp tỉnh An Giang còn được tập huấn kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết các loại vụ, việc.