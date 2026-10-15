TAND Tây Ninh đặt mục tiêu số hóa hồ sơ bản án trước 30/6/2027

Hội nghị do ông Phùng Văn Hải - Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo TAND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ và Chánh án 12 TAND khu vực.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu trung tâm ở TAND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu khu vực.

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Văn Hải nhấn mạnh, sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống Tòa án từ ngày 1/7/2025, TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với địa bàn rộng hơn, quy mô thụ lý án tăng cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về vận hành hệ thống tư pháp thông suốt, minh bạch và hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, chuyển đổi số không còn là giải pháp tình thế hay công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành phương thức quản trị tất yếu, góp phần nâng cao chất lượng xét xử và giữ vững kỷ cương tư pháp trong mô hình tổ chức Tòa án mới.

Nhìn lại quá trình triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến từ năm 2022 đến nay, TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công hàng trăm phiên tòa trực tuyến đối với các loại án hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình.

Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho đương sự và ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Hạ tầng công nghệ và trang thiết bị tại một số TAND khu vực chưa đồng bộ; chất lượng đường truyền, âm thanh, hình ảnh đôi lúc chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ phiên tòa.

Nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách còn thiếu, phần lớn Thư ký và cán bộ nghiệp vụ phải kiêm nhiệm công việc kỹ thuật. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư còn hạn chế, việc phối hợp giữa các bộ phận và quản lý, làm sạch dữ liệu nghiệp vụ có lúc còn lúng túng.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin từ ngày 1/7/2025 - 30/9/2026, tổng kết việc tổ chức phiên tòa trực tuyến và chỉ ra những khó khăn về nhân lực, hạ tầng, thiết bị, kinh phí.

Ông Phùng Văn Hải - Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh phát biểu.

4 nhóm giải pháp đột phá

Ban Chỉ đạo xác định năm 2027 là năm đột phá trong xây dựng Tòa án điện tử, tập trung vào 4 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng công nghệ, rà soát, cải thiện mạng LAN, WAN tại TAND tỉnh và 12 TAND khu vực, bảo đảm đường truyền ổn định, có dự phòng; bổ sung thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến, đồng thời khai thác màn hình LED để công khai lịch xét xử, thông tin tư pháp và hướng dẫn nộp đơn trực tuyến.

Thứ hai, kiện toàn nhân lực công nghệ thông tin, phấn đấu mỗi TAND khu vực có ít nhất một cán bộ chuyên trách trong năm 2027; tăng cường tập huấn kỹ năng số cho Thẩm phán, Thư ký. Kết quả chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin sẽ là tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua đối với người đứng đầu.

Ông Trần Quốc Khánh - Chánh tòa Hình sự của TAND tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Thứ ba, bảo đảm kinh phí, hoàn thiện dự toán năm 2027, ưu tiên nâng cấp máy chủ, mua sắm máy scan, thuê đường truyền bảo mật và phục vụ xét xử trực tuyến; bố trí kinh phí số hóa hồ sơ lịch sử đúng định mức, bảo đảm tiến độ.

Thứ tư, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và bảo đảm an ninh mạng, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; thực hiện nghiêm quy trình ký số, phân quyền truy cập, kiểm soát hệ thống, bảo vệ bí mật nhà nước và đời tư.

Số hóa hồ sơ bản án từ năm 1975 đến nay

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quán triệt tại hội nghị là triển khai dự án số hóa hồ sơ, tài liệu bản án theo chỉ đạo của TANDTC.

Tại hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh yêu cầu TAND hai cấp khẩn trương thành lập tổ công tác triển khai, phân loại hồ sơ theo 4 nhóm ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ quy trình quét, biên tập 15 trường dữ liệu metadata chuẩn và xử lý các trường hợp ngoại lệ theo đúng thẩm quyền. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% việc số hóa, làm sạch dữ liệu trước ngày 30/6/2027.

Đại diện các đơn vị tham luận tại hội nghị.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn hồ sơ gốc, không để mất mát, rách hỏng tài liệu, sai lệch thông tin tư pháp hoặc ách tắc quy trình.

Các đơn vị đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Tây Ninh và công an cấp xã để đối soát, xác minh thông tin nhân thân của đương sự, bị cáo, bảo đảm dữ liệu đưa vào kho lưu trữ đạt yêu cầu chính xác, đầy đủ và có thể khai thác, cập nhật.

Ông Nguyễn Như Sơn - Chánh án TAND Khu vực 11, tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh nhiệm vụ số hóa, hội nghị dành nội dung quán triệt Thông tư số 16/2026/TT-TANDTC về công khai hoạt động của Tòa án.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo, việc công khai kịp thời thông tin thụ lý, lịch xét xử, bản án và quyết định có hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống màn hình LED tại trụ sở sẽ góp phần tăng cường giám sát của người dân, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin vào hoạt động tư pháp.

Việc công khai phải đi đôi với tuân thủ các giới hạn pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên; tuyệt đối không công khai tài liệu họp nội bộ của Tòa án.