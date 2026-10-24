TAND khu vực 9 - TP.HCM: Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả định

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Tại chương trình, thông qua việc tái hiện chi tiết, sinh động diễn biến một phiên tòa xét xử vụ án hình sự, Hội đồng xét xử giả định đã giúp nhân dân và người tham dự nắm rõ các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

Chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống lành mạnh, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, quyết tâm chung tay xây dựng môi trường học đường và khu dân cư an toàn, không có ma túy.

Bên cạnh việc phân tích rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, phiên tòa cũng làm nổi bật hậu quả pháp lý nghiêm trọng cùng những hệ lụy nhức nhối mà tệ nạn ma túy gây ra đối với bản thân người vi phạm, gia đình và toàn xã hội.

Với phương thức truyền tải trực quan, sinh động và dễ tiếp cận, mô hình “Phiên tòa giả định” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Thông qua đó, chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống lành mạnh, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, quyết tâm chung tay xây dựng môi trường học đường và khu dân cư an toàn, không có ma túy.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa TAND khu vực 9 - TP.HCM và các cơ quan, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cấp cơ sở.