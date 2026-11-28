HĐXX phiên tòa giả định.

Chương trình được tổ chức nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh ngay từ môi trường học đường.

Với hình thức thể hiện trực quan, sinh động, chương trình kết hợp tiểu phẩm tình huống, phiên tòa giả định và hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức pháp luật, giúp các em học sinh tiếp cận những quy định về phòng, chống ma túy một cách gần gũi, dễ hiểu và thiết thực.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn tham dự phiên tòa.

Mở đầu chương trình, tiểu phẩm tình huống tái hiện những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Từ tình huống được xây dựng, phiên tòa giả định được tiến hành nhằm mô phỏng trình tự, thủ tục xét xử một vụ án về ma túy, giúp học sinh hiểu rõ hơn tính chất nguy hiểm của tệ nạn ma túy, những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội, cũng như hậu quả pháp lý mà người thực hiện hành vi vi phạm phải gánh chịu.

Quang cảnh phiên tòa giả định

Thông qua hoạt động xét xử mô phỏng, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, trong đó có Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; đồng thời nhận diện rõ những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, trách nhiệm pháp lý của cá nhân khi vi phạm. Qua đó, góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, tự giác chấp hành pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi hơn trong phần giao lưu, trao đổi và giải đáp thắc mắc. Tại đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ những vấn đề quan tâm, đồng thời được hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đông đảo các em học sinh tham dự phiên tòa

Đặc biệt, các em được trang bị những kỹ năng cần thiết để kiên quyết từ chối, ứng phó an toàn trước các tình huống có nguy cơ bị lôi kéo và kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Việc tổ chức phiên tòa giả định là hoạt động thiết thực, góp phần đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với học sinh thông qua những tình huống cụ thể, trực quan, dễ tiếp nhận. Không chỉ giúp các em nâng cao hiểu biết pháp luật, chương trình còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ bản thân, bạn bè và cộng đồng trước hiểm họa ma túy.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hoạt động này, vai trò của công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp và nhà trường trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật tiếp tục được phát huy. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa và hướng đến mục tiêu xây dựng học đường không có ma túy.