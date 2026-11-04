TAND khu vực 9 - TP.HCM tiếp tục tập trung nguồn lực giải quyết án tồn, kéo dài

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số 1535/KH-TATP của TAND TP. HCM về tổ chức đợt cao điểm 60 ngày giải quyết các vụ án tồn, kéo dài, Tổ công tác số 1 do bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP. HCM làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với TAND khu vực 9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TAND khu vực 9 đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 1535/KH-TATP, tập trung vào những vụ án có thời gian giải quyết kéo dài, tính chất phức tạp hoặc còn gặp khó khăn trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ và phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, các thành viên Tổ công tác đã cùng lãnh đạo, Thẩm phán TAND khu vực 9 trao đổi, phân tích cụ thể từng nhóm vụ việc, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải quyết, xác định những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Đồng thời, Tổ công tác đưa ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng và quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP. HCM yêu cầu lãnh đạo TAND khu vực 9 tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên rà soát tiến độ giải quyết án; chỉ đạo đội ngũ Thẩm phán tập trung xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, xây dựng phương án và lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng vụ án, không để phát sinh tình trạng án tồn, kéo dài.

Bà Phạm Thị Thu Hà yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng, bảo đảm việc cập nhật thông tin, tiến độ giải quyết vụ án trên hệ thống E-QLTA đầy đủ, chính xác.

Trong quá trình giải quyết, Thẩm phán cần làm rõ trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ của đương sự; chủ động trong công tác điều hành, xử lý vụ án, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng quyền tố tụng hoặc có tác động không phù hợp nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, bảo đảm hoạt động tố tụng được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM báo cáo đoàn công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác, ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 cùng tập thể Thẩm phán đơn vị nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khẳng định quyết tâm tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn, kéo dài.

Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, phân loại từng hồ sơ, xác định cụ thể nguyên nhân và những nội dung còn vướng mắc để có biện pháp xử lý phù hợp; tăng cường trách nhiệm của từng Thẩm phán trong việc theo dõi, đôn đốc và giải quyết các vụ án được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TAND TP. HCM đối với công tác giải quyết án tại cơ sở, đồng thời là dịp để kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập và thống nhất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt, TAND khu vực 9 tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đợt cao điểm 60 ngày theo Kế hoạch số 1535/KH-TATP; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, bảo đảm các vụ án được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.