TAND khu vực 9 - TP.HCM tập huấn ứng dụng AI, nâng cao kỹ năng bảo mật dữ liệu

Ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM và TS. Lê Duy Tân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM nhấn mạnh, việc tập huấn không chỉ nhằm giới thiệu những công nghệ mới mà còn hướng đến hình thành phương pháp sử dụng AI phù hợp với đặc thù hoạt động tư pháp.

Mỗi cán bộ, công chức cần nhận diện rõ những công việc AI có thể hỗ trợ, những giới hạn cần lưu ý và các nguyên tắc phải tuân thủ khi xử lý dữ liệu công vụ, hướng đến sử dụng AI thành thạo, an toàn và bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, trí tuệ nhân tạo ngày càng cho thấy tiềm năng hỗ trợ hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Việc ứng dụng AI có thể góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, hỗ trợ nghiên cứu pháp luật, tổng hợp tài liệu và phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, đi cùng với những lợi ích đó là yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và dữ liệu cá nhân.

Tại chương trình, báo cáo viên đã trình bày, trao đổi về các ứng dụng AI phổ biến hiện nay.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn công chức và người lao động thực hành trên một số công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Claude…, qua đó giúp người tham gia tiếp cận phương pháp sử dụng công nghệ trong nghiên cứu, tổng hợp và xử lý công việc.

Trong hoạt động Tòa án, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phân loại tài liệu, xây dựng đề cương báo cáo, dự thảo văn bản hành chính và chuẩn bị nội dung phục vụ công tác tham mưu, quản lý.

Đông đảo công chức và người lao động TAND khu vực 9 - TP.HCM tham dự.

Việc khai thác hiệu quả các công cụ này có thể giúp giảm thời gian thực hiện những công việc mang tính kỹ thuật, tạo điều kiện để Thẩm phán, Thư ký Tòa án tập trung hơn vào nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế trách nhiệm chuyên môn và quá trình xem xét, đánh giá của người tiến hành tố tụng. Các thông tin, tài liệu và kết quả do AI tạo ra cần được kiểm tra, đối chiếu với nguồn chính thức trước khi sử dụng trong công việc.

Đặc thù hoạt động của Tòa án gắn liền với việc tiếp nhận, quản lý và xử lý nhiều loại tài liệu quan trọng, trong đó có hồ sơ vụ án, chứng cứ, thông tin cá nhân, dữ liệu về tài sản, sức khỏe, đời tư của đương sự và những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định.

Quang cảnh chương trình.

Việc để lộ, lọt hoặc sử dụng không đúng mục đích những thông tin này có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quá trình giải quyết vụ án cũng như uy tín của cơ quan Tòa án.

Trong môi trường số, việc đưa dữ liệu cá nhân, thông tin nội bộ lên chatbot chưa được phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin do khó kiểm soát việc lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu.

Công chức, người lao động cần tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu; không cung cấp hồ sơ vụ án, tài liệu chứng cứ, thông tin định danh đương sự hoặc dữ liệu thuộc bí mật nhà nước cho nền tảng AI chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc quản lý tài khoản công vụ, phân quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu phải đúng chức trách, nhiệm vụ. Mỗi cá nhân cần sử dụng mật khẩu an toàn, xác thực nhiều yếu tố khi có điều kiện, không chia sẻ thông tin đăng nhập; cảnh giác với đường dẫn lạ, tệp đính kèm đáng ngờ và yêu cầu cung cấp thông tin bất thường.

Các giải pháp AI cần được ưu tiên sử dụng khi đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phê duyệt và phù hợp với yêu cầu bảo mật của đơn vị. Kết quả do AI tạo ra phải được kiểm chứng trước khi sử dụng, nhất là nội dung liên quan đến pháp luật, nghiệp vụ xét xử và tham mưu.

Khi phát hiện dấu hiệu lộ, lọt dữ liệu, tài khoản bị xâm nhập, tài liệu gửi nhầm hoặc thông tin công vụ được cung cấp cho nền tảng không được phép, cần kịp thời báo cáo bộ phận chuyên trách để ngăn chặn, xử lý theo quy trình. Bảo mật thông tin là trách nhiệm của từng công chức, người lao động, góp phần bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn của cơ quan Tòa án.

Thông qua chương trình tập huấn, TAND khu vực 9 - TP.HCM hướng đến nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho công chức, người lao động, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, quản lý hồ sơ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc gắn ứng dụng công nghệ với tuân thủ quy định về an toàn thông tin được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án hiệu quả, an toàn, bền vững.