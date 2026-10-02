TAND khu vực 9 - TP.HCM đánh giá, xếp loại công chức và bình xét thi đua năm 2026

Ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong năm 2026; đồng thời xem xét, đánh giá khách quan tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, người lao động.

Tại hội nghị, các nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động được tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động trao đổi, thảo luận trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công và kết quả thực hiện trong thực tế.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, hội nghị tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2026 theo quy định. Công tác bình xét được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, công bằng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, TAND khu vực 9 tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả công tác chuyên môn, chất lượng thực hiện nhiệm vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân được xác định là những nội dung quan trọng trong quá trình đánh giá, xếp loại và xem xét thi đua, khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong năm qua; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, xác định giải pháp khắc phục, qua đó tạo động lực để đội ngũ công chức, người lao động tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, TAND khu vực 9 - TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thực hiện tốt nhiệm vụ của Tòa án.