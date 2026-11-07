TAND khu vực 7 - TP.HCM: Gỡ khó từng vụ án, quyết liệt giảm án tồn

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TAND khu vực 7.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác cùng ban lãnh đạo và đội ngũ Thẩm phán TAND khu vực 7 đã tập trung rà soát từng nhóm án tồn, kéo dài; phân tích tính chất, đặc điểm, nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải quyết, từ đó trao đổi, thống nhất các giải pháp và lộ trình xử lý cụ thể đối với từng vụ việc.

Báo cáo với Tổ công tác, đại diện lãnh đạo TAND khu vực 7 cho biết, đơn vị đang phải giải quyết nhiều vụ án có tính chất phức tạp, số lượng đương sự lớn, các quan hệ pháp luật đan xen, chồng chéo, đòi hỏi quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ và thực hiện các thủ tục tố tụng phải hết sức thận trọng. Đây là một trong những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, đơn vị đã xác định rõ những nhóm án cần tập trung ưu tiên, trong đó có các vụ án hôn nhân và gia đình, tranh chấp hợp đồng, án lao động...

Đây là những nhóm án mà đơn vị đặt mục tiêu nỗ lực giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc đủ điều kiện, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh án TAND khu vực 7 - TPHCM báo cáo Tổ công tác.

Đáng chú ý, ngay sau khi triển khai Kế hoạch số 1535/KH-TATP, TAND khu vực 7 đã chủ động tổ chức họp, quán triệt và xây dựng phương án thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, các Phó Chánh án được phân công phụ trách, theo dõi khoảng 15 Thẩm phán; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, trực tiếp nắm bắt tình hình từng hồ sơ và phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết án.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chánh án TAND TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 nhấn mạnh, nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết các vụ án tồn, kéo dài, TAND TP.HCM đã thành lập 7 tổ công tác để trực tiếp làm việc với các đơn vị. Theo yêu cầu của Kế hoạch số 1535/KH-TATP, các vụ án thụ lý trước ngày 30/6/2026 phải được tập trung giải quyết, bảo đảm hoàn thành theo mục tiêu đề ra.

Các tổ công tác gồm lãnh đạo các Tòa chuyên trách, trong đó có các Chánh tòa, Phó Chánh tòa, có nhiệm vụ trực tiếp lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời trao đổi, hướng dẫn và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

Bà Phạm Thị Thu Hà khẳng định, hoạt động của các tổ công tác không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá kết quả mà còn hướng đến tinh thần đồng hành, hỗ trợ thực chất, cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác, ông Nguyễn Văn Bình, Chánh án TAND khu vực 7 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo TAND TP.HCM và Tổ công tác số 1 khi trực tiếp xuống đơn vị để lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời khẳng định, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác giải quyết án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với tiến độ và kết quả giải quyết từng hồ sơ.

Qua buổi làm việc, với sự hướng dẫn, trao đổi trực tiếp của Tổ công tác, TAND khu vực 7 đã rà soát, xác định thêm một số lượng lớn vụ án có khả năng giải quyết dứt điểm trong năm 2026, qua đó tạo cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm và tập trung nguồn lực thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tinh thần “Đồng lòng - Đồng hành - Quyết liệt - Hiệu quả” không chỉ thể hiện qua sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TAND TP.HCM mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, sự chủ động và quyết tâm của từng đơn vị.

Với phương châm không ngại khó, không né tránh, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài do thiếu trách nhiệm, tập thể TAND khu vực 7 đang nỗ lực phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong từng vụ án, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện, nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết án.

Đặc biệt, sau buổi làm việc, Tổ công tác số 1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng TAND khu vực 7 trong quá trình thực hiện kế hoạch, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần tạo thêm động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu chung của TAND TP.HCM trong đợt cao điểm 60 ngày: giải quyết hiệu quả các vụ án tồn, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.