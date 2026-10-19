TAND khu vực 7 - Cần Thơ họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tham dự buổi họp mặt có bà Trịnh Thị Bích Phượng, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 7 - Cần Thơ, cùng cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị.

Buổi họp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nữ cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Lãnh đạo cùng cán bộ, công chức và người lao động TAND khu vực 7 - Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, ông Đặng Văn Đua, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Cần Thơ, thay mặt cấp ủy, lãnh đạo và nam cán bộ, công chức trong đơn vị gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể nữ cán bộ, công chức và người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Cần Thơ nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Trong thời kỳ mới, phụ nữ không chỉ phát huy vai trò quan trọng trong gia đình mà còn ngày càng khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đối với TAND khu vực 7 - Cần Thơ, đội ngũ nữ cán bộ, công chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, ông Đặng Văn Đua ghi nhận, trân trọng cảm ơn những đóng góp, nỗ lực và sự tận tâm của bà Trịnh Thị Bích Phượng cùng toàn thể chị em phụ nữ trong thời gian qua.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn nữ cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng TAND khu vực 7 - Cần Thơ ngày càng vững mạnh.

Nữ cán bộ, công chức và người lao động TAND khu vực 7 - Cần Thơ rạng rỡ trong ngày họp mặt kỷ niệm 20/10.

Trong không khí thân tình, ấm áp, lãnh đạo TAND khu vực 7 - Cần Thơ đã trao tặng hoa, quà và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Buổi họp mặt không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh phụ nữ nhân ngày 20/10 mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức và người lao động, tạo động lực để tập thể TAND khu vực 7 - Cần Thơ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.