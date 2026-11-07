TAND khu vực 6 - Vĩnh Long: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ấn tượng kết quả giải quyết án

TAND khu vực 6 – Vĩnh Long trên cơ sở hợp nhất TAND huyện Mỏ Cày Bắc và TAND huyện Chợ Lách từ 1/7/2025 và từng bước kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động và triển khai đồng bộ các mặt công tác.

Năm 2026, mặc dù còn gặp không ít khó khăn về nhân sự, khối lượng công việc và tính chất phức tạp của các vụ án, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TAND khu vực 6 - Vĩnh Long đẩy mạnh với 42 phiên tòa rút kinh nghiệm do 13 Thẩm phán thực hiện.

Ngay từ đầu năm, đơn vị chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao.

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vượt khó, hiệu quả”, từng Thẩm phán, Thư ký và công chức được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Điểm nổi bật trong kết quả công tác năm 2026 của TAND khu vực 6 – Vĩnh Long là hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Trong năm 2026, đơn vị thụ lý 1.628 vụ, việc; đã giải quyết 1.588 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97,54%.

Trong đó, án hình sự giải quyết 74/74 vụ, đạt 100%; án dân sự giải quyết 1.389/1.429 vụ, đạt 97,2%; án hành chính giải quyết 9/9 vụ, đạt 100%; các việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính và những việc khác thuộc thẩm quyền đều được giải quyết đạt tỷ lệ 100%.

Đáng chú ý, dù số lượng án dân sự chiếm tỷ trọng lớn, trong đó có nhiều vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế và các tranh chấp liên quan đến đất đai với tính chất phức tạp, liên quan nhiều đương sự, phải thu thập chứng cứ, tổ chức xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, đơn vị vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

TAND khu vực 6 - Vĩnh Long tăng cường xét xử phiên tòa trực tuyến hình sự

Chất lượng xét xử tiếp tục được chú trọng. Trong năm, số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ 0,31%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép 1,5%. Đặc biệt, đơn vị không để xảy ra trường hợp xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án quá hạn luật định, không có án tạm đình chỉ không đúng quy định.

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết tranh chấp, hạn chế khiếu kiện kéo dài.

Kết quả, đơn vị hòa giải, đối thoại thành 967/1.483 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65,21%. Trong đó, hòa giải, đối thoại theo quy định của pháp luật tố tụng đạt 63,09%; hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt 100%.

Thông qua hoạt động hòa giải, đối thoại, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết trên tinh thần tự nguyện, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế phát sinh tranh chấp mới và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đơn vị đã ban hành 134/134 quyết định thi hành án hình sự, đạt tỷ lệ 100%; giải quyết 16/16 hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; 11/11 đơn khiếu nại đã được giải quyết theo quy định, không để phát sinh tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, TAND khu vực 6 – Vĩnh Long chú trọng cải cách hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.

Các phần mềm quản lý án, quản lý văn bản và điều hành, số hóa hồ sơ vụ án, thống kê nghiệp vụ được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đơn vị cũng triển khai phần mềm đăng ký trực tuyến cấp sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan có nhu cầu.

Trong năm, đơn vị tổ chức 4 phiên tòa xét xử trực tuyến, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa hoạt động Tòa án. Công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được đẩy mạnh với 42 phiên tòa do 13 Thẩm phán thực hiện, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, đội ngũ Thẩm phán, Thư ký có điều kiện trao đổi, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa và chất lượng giải quyết các loại án.

Lãnh đạo TAND tỉnh dự hội nghị của hoạt động Hội thẫm tại TAND khu vực 6 - Vĩnh Long

Đáng chú ý, đơn vị đã công bố 100% bản án, quyết định thuộc diện phải công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; đề xuất 3 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để xem xét phát triển án lệ.

Công chức có chức danh tư pháp tích cực tham gia đóng góp câu hỏi, tình huống pháp lý trên phần mềm Trợ lý ảo, góp phần xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu, áp dụng pháp luật thống nhất.

Cùng với đó, đơn vị triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác chuyên môn, cải cách hành chính và quản lý nghiệp vụ. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, TAND khu vực 6 – Vĩnh Long còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Trong năm 2026, đơn vị đóng góp gần 60 triệu đồng vào các quỹ xã hội, từ thiện, quỹ tương trợ ngành và các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt, thông qua vận động các mạnh thường quân, đơn vị đã huy động tổng kinh phí 425 triệu đồng để cùng cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết, 7 cây cầu nông thôn và 70m đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Những công trình thiết thực này góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Tòa án đối với cộng đồng.

Lãnh đạo TAND tỉnh và tập thể cán bộ người lao động TAND khu vực 6 - Vĩnh Long

Đơn vị còn thực hiện phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do ngành và địa phương phát động. Với những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, TAND khu vực 6 – Vĩnh Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2026 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của tập thể TAND khu vực 6 – Vĩnh Long. Với tỷ lệ giải quyết án cao, chất lượng xét xử được bảo đảm, công tác cải cách tư pháp và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, đơn vị đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Đây là cơ sở quan trọng để TAND khu vực 6 – Vĩnh Long tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả công tác, đơn vị được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Vĩnh Long đề nghị TANDTC tặng thưởng “Cờ Thi đua Tòa án nhân dân” năm 2026.