HĐXX TAND khu vực 6 - TP.HCM

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Vũ Đức Tiệp liên hệ với Phạm Văn Chiến hỏi mua một hộp ma túy loại Methamphetamine với giá 8 triệu đồng. Chiến cung cấp số tài khoản ngân hàng đứng tên Huỳnh Văn Thuận để Tiệp chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, Tiệp chuyển trước 1,5 triệu đồng.

Ngày 19/1/2026, Chiến mua 3 gói ma túy Methamphetamine từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực Bến xe Miền Đông với giá 1 triệu đồng. Đến ngày 20/1/2026, Chiến gọi điện thông báo sẽ giao ma túy vào hôm sau. Tiệp đồng ý và tiếp tục đặt mua thêm 1 triệu đồng ma túy.

Ngày 21/1/2026, Chiến rủ Nguyễn Trương Ngọc Thanh từ Đồng Nai đến xã Cần Giờ để gặp người quen là Ngũ Văn Hưng, nhờ tìm việc làm tại công trình lấn biển Cần Giờ. Sau đó, Chiến và Thanh thuê phòng số 201 tại Nhà nghỉ Thái Dương, địa chỉ số 1, đường số 1, ấp Long Hòa, xã Cần Giờ, TP.HCM.

Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Tiệp cùng Hưng đến phòng 201 gặp Chiến. Đến khoảng 18 giờ, khi Chiến chuẩn bị giao ma túy cho Tiệp, Đồn Biên phòng Cần Thạnh (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) phối hợp với Công an xã Cần Giờ tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 gói nylon chứa ma túy trên giường và 1 gói nylon trong túi quần phía sau bên phải của Chiến.

Tổ công tác đã thu giữ tang vật, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Chiến và Tiệp.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, số tinh thể thu giữ là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 1,4537g.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hai bị cáo Phạm Văn Chiến và Vũ Đức Tiệp

Cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên mức án tương xứng

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Phạm Văn Chiến đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; hành vi của Vũ Đức Tiệp cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, các bị cáo có đủ khả năng nhận thức hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi này không chỉ xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vụ án không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Chiến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Vũ Đức Tiệp 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với vật chứng, HĐXX quyết định tịch thu, tiêu hủy 3 gói nylon chứa ma túy Methamphetamine có khối lượng 1,4537g; tịch thu sung ngân sách Nhà nước hai điện thoại iPhone 12 và iPhone XS Max được xác định là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

Đối với Nguyễn Trương Ngọc Thanh và Ngũ Văn Hưng, cơ quan điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của hai bị cáo nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.