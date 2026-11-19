HĐXX TAND khu vực 6 - TP.HCM

Theo hồ sơ vụ án, do có nhu cầu sử dụng ma túy, ngày 16/1/2026, Vũ Đức Tiệp liên hệ với Phạm Văn Chiến để mua một hộp Methamphetamine với giá 8 triệu đồng. Tiệp chuyển trước 1,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Chiến cung cấp.

Ngày 19/1/2026, Chiến mua 3 gói ma túy Methamphetamine từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực Bến xe Miền Đông với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Chiến thông báo cho Tiệp về việc giao ma túy vào ngày hôm sau và Tiệp tiếp tục đặt mua thêm 1 triệu đồng ma túy.

Ngày 21/1/2026, Chiến cùng Nguyễn Trương Ngọc Thanh từ Đồng Nai đến xã Cần Giờ, sau đó thuê phòng 201 tại Nhà nghỉ Thái Dương, đường số 1, ấp Long Hòa.

Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Tiệp cùng Ngũ Văn Hưng đến phòng gặp Chiến. Đến khoảng 18 giờ, khi Chiến chuẩn bị giao ma túy cho Tiệp, Đồn Biên phòng Cần Thạnh phối hợp với Công an xã Cần Giờ tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 gói nylon chứa ma túy trên giường và 1 gói trong túi quần phía sau bên phải của Chiến.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 1,4537g.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hai bị cáo Phạm Văn Chiến và Vũ Đức Tiệp

HĐXX nhận định hành vi của Phạm Văn Chiến đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Vũ Đức Tiệp phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vụ án không có tình tiết tăng nặng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Chiến 4 năm tù và Vũ Đức Tiệp 3 năm tù theo các tội danh đã nêu.

Đối với vật chứng, Tòa quyết định tịch thu, tiêu hủy 3 gói nylon chứa ma túy; tịch thu sung ngân sách Nhà nước hai điện thoại iPhone 12 và iPhone XS Max được sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Đối với Nguyễn Trương Ngọc Thanh và Ngũ Văn Hưng, cơ quan điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của hai bị cáo nên không xem xét xử lý hình sự.