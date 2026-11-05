TAND khu vực 6 – TP.HCM quyết tâm giải quyết án tồn đọng trong đợt cao điểm 60 ngày

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thạch Vũ - Chánh án TAND khu vực 6 cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc đánh giá thực trạng công tác giải quyết án, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo, ngay sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 1535/KH-TATP, TAND khu vực 6 đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời ban hành Kế hoạch số 406/KH-TAKV6 ngày 16/10/2026 để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đơn vị đặt mục tiêu đến ngày 15/12/2026 giải quyết dứt điểm các vụ, việc tồn đọng đã thụ lý đến ngày 30/9/2026 theo quy định.

Theo số liệu báo cáo, trong năm 2026, TAND khu vực 6 thụ lý 7.127 vụ, việc, đã giải quyết 6.297 vụ, việc, đạt tỷ lệ 88,35%; số còn lại là 830 vụ, việc. Trong đó, có 612 vụ, việc không thuộc diện tạm đình chỉ (Nhóm 1) và 182 vụ, việc tạm đình chỉ (Nhóm 2).

Trên cơ sở rà soát từng hồ sơ, các Thẩm phán đã chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể đối với từng vụ, việc, xác định rõ tiến độ thực hiện và trách nhiệm cá nhân. Theo kế hoạch, đến ngày 15/12/2026, đơn vị phấn đấu giải quyết CÁC vụ, việc thuộc Nhóm 1 VÀ thuộc Nhóm 2.

Trước yêu cầu đặt ra, lãnh đạo TAND khu vực 6 xác định việc thực hiện đợt cao điểm không chỉ dừng lại ở yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà phải gắn với trách nhiệm của từng Thẩm phán, từng bộ phận chuyên môn.

Đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các hồ sơ còn tồn đọng, phân loại cụ thể từng vụ án, xác định nguyên nhân, tiến độ và trách nhiệm giải quyết; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế tối đa tình trạng vụ án bị kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND khu vực 6 đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải quyết án tồn đọng, kéo dài theo đúng lộ trình đề ra.

Đặc biệt, yêu cầu đặt ra đối với mỗi vụ án không chỉ là bảo đảm tiến độ mà còn phải chú trọng chất lượng giải quyết, xét xử; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan Tòa án.

Qua buổi làm việc, Tổ công tác số 4 đã ghi nhận tình hình thực tế, những kết quả đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai đợt cao điểm. Đây là cơ sở để tiếp tục đánh giá, có định hướng chỉ đạo và giải pháp tháo gỡ phù hợp, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của TAND TP.HCM.