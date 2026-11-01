TAND khu vực 6 - TP.HCM đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trương Như Thuỷ, Phó Chánh án TAND khu vực 6 - TP.HCM tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, bà Trương Như Thủy, Phó Chánh án TAND khu vực 6 - TP.HCM đại diện đơn vị trao tặng 50 chiếc ba lô, góp phần động viên, tiếp sức cho các em học sinh trên hành trình học tập.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với con em những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cùng tập vở và ba lô cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, đạt kết quả tốt trong học tập.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước đến trường.

Sự quan tâm, hỗ trợ của đơn vị không chỉ góp phần bổ sung điều kiện học tập cho các em mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Công đoàn phường Tân Thuận nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thế hệ trẻ luôn là một trong những nhiệm vụ được địa phương và tổ chức Công đoàn quan tâm.

Mỗi suất học bổng, chiếc ba lô, cuốn tập được trao đi đều gửi gắm tình cảm, sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường, các cấp lãnh đạo và những tấm lòng hảo tâm đối với thế hệ tương lai.

Đại diện Công đoàn phường cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, công đoàn cơ sở và các mạnh thường quân, trong đó có sự hỗ trợ thiết thực của TAND khu vực 6 - TP.HCM.

Sự chung tay này góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, cùng địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội.

TAND khu vực 6 – TP.HCM đồng hành cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương trong những hoạt động hướng về cộng đồng.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, TAND khu vực 6 – TP.HCM tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự quan tâm, đồng hành cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương trong những hoạt động hướng về cộng đồng.

Đây cũng là nét đẹp trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án gần dân, trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những phần quà được trao tận tay các em học sinh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho xã hội.