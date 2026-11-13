TAND khu vực 6 - TP.HCM: Đổi mới tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định

HĐXX phiên tòa giả định

Chương trình thu hút khoảng 200 đoàn viên, học sinh Trường THPT Bình Khánh tham dự.

Thông qua hình thức mô phỏng hoạt động xét xử, ban tổ chức mong muốn đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với học sinh, giúp các em nhận diện rõ những hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý cũng như những hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tội phạm và tệ nạn ma túy cho đoàn viên, học sinh.

Bài học từ hành vi cất giữ ma túy

Phiên tòa giả định xét xử bị cáo Hà Mạnh Cường (sinh năm 2009), học sinh lớp 11, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước phần xét xử, một tiểu phẩm ngắn tái hiện tình huống dẫn đến hành vi phạm tội: Cường quen biết thanh niên tên Tú, được người này cho 3 viên nén màu xanh và giới thiệu là thuốc lắc. Cường nhận, không sử dụng mà cất giữ trong túi xách.

Theo tình huống giả định, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1/3/2026, khi kiểm tra hành chính tại một nhà hàng, lực lượng Công an phát hiện số viên nén trong túi xách của Cường. Kết quả giám định xác định đây là ma túy loại MDMA, có khối lượng 0,4022 gam.

Phiên tòa diễn ra với các phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận và tuyên án. Qua đó, học sinh được tìm hiểu trình tự giải quyết một vụ án hình sự, vai trò của Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát và các thành phần tham gia tố tụng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Theo kịch bản, sau khi xem xét việc bị cáo phạm tội khi chưa thành niên cùng các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Mạnh Cường 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Câu chuyện của nhân vật Cường đặt ra lời cảnh báo đối với học sinh về nguy cơ vi phạm pháp luật từ sự chủ quan trước những lời rủ rê, lôi kéo liên quan đến ma túy.

Phiên toà giả định thu hút hơn 200 em học sinh Trường THPT Bình Khánh tham dự.

Trang bị kỹ năng phòng tránh cho học sinh

Sau phiên tòa, đoàn viên, học sinh giao lưu, trao đổi với lực lượng Công an về các câu hỏi, tình huống pháp luật liên quan đến vụ án. Phần giải đáp giúp các em củng cố kiến thức và làm rõ những vấn đề còn băn khoăn.

Thông điệp được nhấn mạnh là chủ động cảnh giác, nói không với ma túy; không tò mò thử nghiệm, không nhận, cất giữ hoặc vận chuyển những chất không rõ nguồn gốc. Mỗi học sinh cần biết bảo vệ bản thân, đồng thời nhắc nhở bạn bè tránh xa các hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về Luật An ninh mạng, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm và trang bị kỹ năng nhận diện, phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng.

Kết hợp tiểu phẩm, phiên tòa và trao đổi tình huống, chương trình giúp kiến thức pháp luật gắn với những lựa chọn, hành vi cụ thể của học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên toà.

Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên toà.

Đại diện VKSND khu vực 6 - TP.HCM tham gia tranh tụng.

Các em học sinh thích thú và chắm chú lăng nghe.

Anh Triệu Thành Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Bình Khánh tặng quà lưu niệm cho đại diện TAND khu vực 6.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm.