TAND khu vực 6 - Hải Phòng x ét xử lưu động hai vụ án hình sự

Vụ án thứ nhất, bị cáo Vũ Thị H. (SN 1968, trú tại xã An Khánh) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" (điểm a, d khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự) với khung hình phạt từ 2 đến 5 năm tù hoặc phạt tiền từ 100 đến 400 triệu đồng.

HĐXX phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng, ngày 30/7/2026, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tại ngã tư chợ Hương, phường Hưng Đạo, phát hiện 126 kg giò và 12 kg chả không rõ nguồn gốc, test nhanh dương tính với hàn the.

Người điều khiển xe khai mua của H. với giá 115.000 đồng/kg. Khám xét tại nhà H, cơ quan công an thu giữ gần 800g bột nghi hàn the cùng máy trộn, nồi hấp điện và số giò, chả thành phẩm. H. khai biết hàn the bị cấm dùng trong thực phẩm nhưng vẫn cho vào giò, chả để sản phẩm giòn, dai, dễ bán.

Số giò, chả làm ra trong đêm 29 rạng sáng 30/7/2026 gồm 129 kg giò và 18,3 kg chả, trị giá hơn 20,6 triệu đồng và thu lợi bất chính 690.000 đồng. Giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác nhận các mẫu giò, chả thu giữ đều có hàn the (Borax).

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đang bị bệnh ung thư giai đoạn 4, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Vì vậy, để thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo H. 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ở vụ án thứ hai, Lưu Đình Q. (SN 1968, trú tổ dân phố số 1, phường Đồ Sơn) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Ngọc D. (SN 1985, trú tổ dân phố số 3, phường Đồ Sơn) và Phạm Văn Đ. (SN 1994, trú tổ dân phố số 3, phường Đồ Sơn) bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự, mỗi tội đều có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 01/6/2026, Đ. và D. thống nhất mua ma túy đá về dùng chung. D. gọi Q. hỏi mua, đưa 500.000 đồng và nhận một đoạn ống hút nhựa chứa ma túy đá.

Từ khoảng 12 giờ 30 phút đến 19 giờ cùng ngày, hai người sử dụng hết số ma túy này tại nhà D. Sau đó, Công an phường Đồ Sơn phát hiện Đ. dương tính với Methamphetamine khi kiểm tra trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Kết luận giám định xác định mẫu nước tiểu của Đ., D. và chất bám trong tẩu thủy tinh đều chứa Methamphetamine.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, đồng thời xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe con người; hành vi của các bị cáo thể hiện lối sống suy thoái về đạo đức, là nguyên nhân chính dẫn đến các loại tội phạm khác.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Q. 48 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Đ. 48 tháng tù và bị cáo D. bị xử phạt 42 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phiên tòa xét xử lưu động giúp người dân hiểu rõ hơn về hậu quả và chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn “thực phẩm bẩn” và tệ nạn ma túy trong cộng đồng.