TAND khu vực 5 - Lạng Sơn hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua

Những con số khẳng định chất lượng xét xử

Trong năm công tác, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi Thẩm phán, Thư ký, sự tham gia tích cực của đoàn Hội thẩm nhân dân cùng sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tiến hành tố tụng, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của đơn vị đã ghi nhận những con số ấn tượng.

Trong năm công tác 2026, TAND khu vực 5 - Lạng Sơn đã giải quyết dứt điểm 532 vụ, việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 99,3%

Trong tổng số 536 vụ, việc thụ lý, TAND khu vực 5 - Lạng Sơn đã giải quyết dứt điểm 532 vụ, việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 99,3%. Cụ thể, án hình sự đã xét xử, giải quyết 91/93 vụ với 188 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,8%; án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại giải quyết 512 vụ, đạt tỷ lệ 99,8%; công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và công nhận kết quả hòa giải thành đạt tuyệt đối 100%.

Đặc biệt, đơn vị luôn giữ vững nguyên tắc xét xử nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ án bị sửa do nguyên nhân chủ quan được kiểm soát ở mức rất thấp (0,76%), thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội cho phép, đồng thời không có án bị hủy, không có án quá hạn luật định hay bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành.

Công tác thi hành án hình sự cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo ra quyết định thi hành án đạt 100% đối với 230 trường hợp bị kết án đủ điều kiện, cũng như giải quyết dứt điểm 100% hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo và giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ.

Tập thể TAND khu vực 5 - Lạng Sơn đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua

Song song với xét xử, công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục là điểm sáng góp phần hàn gắn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đơn vị đã bố trí phòng hòa giải khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác này. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp với 638 lượt công dân đến làm thủ tục khởi kiện được hướng dẫn tận tình; 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thời hạn, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa những điển hình tiên tiến

Bắt nhịp với yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, TAND khu vực 5 - Lạng Sơn đã có những nỗ lực trong việc đổi mới phương thức xét xử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức thành công 12 phiên tòa rút kinh nghiệm (vượt 72,2% chỉ tiêu), trong đó có 1 phiên tòa trực tuyến truyền hình đến các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh. Đơn vị cũng tổ chức 12 phiên tòa trực tuyến (vượt 100% chỉ tiêu đăng ký) và 2 phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, qua đó nâng cao tính răn đe và giáo dục phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở.

TAND khu vực 5 - Lạng Sơn đạt nhiều thành tích nổi bật năm 2026

Trên mặt trận chuyển đổi số, 100% Thẩm phán, Thư ký duy trì tương tác thường xuyên, khai thác dữ liệu trên phần mềm Trợ lý ảo với tổng số hơn 1.520 lượt sử dụng và 1.401 lượt truy cập. Toàn bộ hồ sơ vụ án đều được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý; 171 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đủ điều kiện đều được số hóa và công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử Tòa án, không có bản án nào công bố chậm hay phải đính chính, gỡ bỏ.

Năm 2026, đơn vị có 04 đề tài sáng kiến được TAND tỉnh Lạng Sơn công nhận chất lượng, bồi dưỡng và nhân rộng được 5 gương điển hình tiên tiến. Trong các đợt thi đua chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân, thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hay đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn, án, nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị đã vinh dự được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen.

Đáng chú ý, tỷ lệ cán bộ được khen thưởng không giữ chức vụ lãnh đạo chiếm tới 70%, minh chứng rõ nét cho sự đánh giá công tâm, dân chủ, khách quan đối với những nỗ lực trực tiếp của đội ngũ làm công tác chuyên môn.

Đồng chí Hoàng Văn Duy, Chánh án TAND khu vực 5 - Lạng Sơn

Chia sẻ về những kết quả đạt được và quyết tâm của đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Văn Duy, Chánh án TAND khu vực 5 - Lạng Sơn cho biết: “Năm 2026, khối lượng công việc lớn, tính chất các vụ án dân sự, tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp, nhưng nhờ giữ vững sự đoàn kết nội bộ và phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, Thẩm phán, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Chúng tôi luôn xác định thi đua phải gắn liền với chất lượng xét xử, lấy sự hài lòng của nhân dân và tính nghiêm minh của pháp luật làm thước đo. Bước sang năm 2027, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ cương công vụ, đẩy mạnh hơn nữa công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tranh tụng, quyết tâm không để xảy ra oan sai, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương”, Chánh án TAND khu vực 5 - Lạng Sơn nhấn mạnh.