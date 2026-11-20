Chủ động khởi kiện để bảo vệ nguồn thu ngân sách

Ngày 20/11, TAND khu vực 5 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự về “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế” giữa người khởi kiện là VKSND khu vực 5 - Cần Thơ và người bị kiện là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phan Tám (Công ty Phan Tám), có trụ sở tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ.

Phiên tòa do Thẩm phán Chiêm Ngọc Linh làm Chủ tọa. Tham gia phiên tòa có đại diện VKSND khu vực 5 - Cần Thơ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Công ty Phan Tám phát sinh khoản nợ thuế kéo dài, mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các biện pháp đôn đốc, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán đầy đủ.

Cụ thể, ngày 29/6/2026, Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, với số tiền bị cưỡng chế hơn 922 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 29/7/2026, cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Phan Tám thừa nhận khoản nợ thuế, đồng thời trình bày doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, không có đủ nguồn tài chính để thực hiện ngay nghĩa vụ.

Tại biên bản làm việc ngày 20/8/2026, doanh nghiệp cam kết sẽ nộp từ 100 đến 150 triệu đồng vào cuối tháng 8, tiếp tục thanh toán trong những tháng sau và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến khoản nợ thuế tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng trên, VKSND khu vực 5 - Cần Thơ đã tiến hành các bước xác minh, yêu cầu chấm dứt hành vi chậm nộp thuế và thực hiện thủ tục cần thiết để bảo vệ lợi ích công.

Ngày 22/9/2026, VKSND khu vực 5 - Cần Thơ ban hành văn bản kiến nghị Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ xem xét khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công.

Ngày 30/9/2026, Thuế cơ sở 10 có văn bản phúc đáp, cho biết đơn vị không đủ điều kiện khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời đề nghị VKSND khu vực 5 - Cần Thơ thực hiện quyền khởi kiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/10/2026, VKSND khu vực 5 - Cần Thơ ban hành Quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích số 01/QĐ-VKS, yêu cầu Tòa án buộc Công ty Phan Tám thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 5 - Cần Thơ đề nghị Tòa án buộc Công ty Phan Tám thực hiện ngay nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 702 triệu đồng, đồng thời tiếp tục nộp tiền chậm nộp theo quy định cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Đại diện Công ty Phan Tám thừa nhận còn nợ thuế theo số liệu do người khởi kiện và cơ quan thuế cung cấp. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, doanh nghiệp đề nghị được thanh toán dần khoản nợ.

Đại diện Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ thống nhất với yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát.

Sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng công khai, Tòa án nhận định việc VKSND khu vực 5 - Cần Thơ khởi kiện là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật.

HĐXX xác định, mặc dù đã được cơ quan thuế nhiều lần thông báo, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Công ty Phan Tám vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Việc doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đối với đề nghị trả dần khoản nợ thuế của doanh nghiệp, Hội đồng xét xử nhận định người khởi kiện không đồng ý nên không có cơ sở chấp nhận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 5 - Cần Thơ, buộc Công ty Phan Tám thực hiện ngay nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 702.141.147 đồng, tính đến ngày 31/10/2026.

Kể từ ngày 1/11/2026, doanh nghiệp còn phải tiếp tục nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ.

Vụ án được TAND khu vực 5 - Cần Thơ giải quyết theo thủ tục rút gọn. Theo nhận định của Tòa án, vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, người bị kiện thừa nhận nghĩa vụ, tài liệu và chứng cứ đầy đủ, không cần Tòa án thu thập thêm chứng cứ. Do đó, vụ án đáp ứng điều kiện giải quyết theo thủ tục rút gọn của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Việc áp dụng thủ tục này góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công thông qua hoạt động xét xử.