TAND khu vực 5 - Cần Thơ xét xử trực tuyến hai cấp vụ án ma túy

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, gắn với yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số, TAND khu vực 5 - Cần Thơ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến hai cấp, xét xử hai bị cáo K.H.P. (SN 2009) và T.T.T. (SN 2009) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa xét xử trưc tuyến vụ án về ma túy.

Phiên tòa được tổ chức với điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND khu vực 5 - Cần Thơ và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 2 Công an TP Cần Thơ. Đồng thời, phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến TAND TP Cần Thơ và 13 TAND khu vực để cán bộ, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký theo dõi, phục vụ công tác rút kinh nghiệm.

Hai lần cùng nhau sử dụng ma túy

Theo nội dung vụ án, K.H.P., T.T.T. cùng L.T.H. và T.T.K. là bạn bè và có sử dụng ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 24/8/2025, khi P., T. và K. đang ở nhà T., P. rủ T. góp tiền mua ma túy về sử dụng. P. và T. mỗi người góp 100.000 đồng rồi đi mua 200.000 đồng ma túy.

Sau khi mua được ma túy, P. gọi điện rủ H. đến. Cả nhóm sau đó thống nhất đến một căn nhà hoang thuộc khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ để sử dụng. Tại đây, T. đổ ma túy vào dụng cụ, P. đốt ma túy rồi cả nhóm lần lượt sử dụng.

Hai ngày sau, khoảng 9 giờ ngày 26/8/2025, khi cả nhóm đang ở nhà T., P. đề nghị mỗi người góp 50.000 đồng mua ma túy về sử dụng và được những người còn lại đồng ý.

Sau khi mua được ma túy, nhóm tiếp tục đến căn nhà hoang nói trên để sử dụng. Sau đó, H. và K. ra về, còn P. và T. đến khu vực rừng tràm gần đó tiếp tục sử dụng số ma túy còn lại.

Công an phường Mỹ Xuyên sau đó tiếp nhận tin báo của người dân về việc nhóm này thường xuyên tụ tập tại khu vực căn nhà hoang, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy nên mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xét nghiệm xác định P., T., H. và K. đều dương tính với Methamphetamine.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX xác định P. và T. đã hai lần thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, P. và T. đều là người chưa thành niên. Do đó, khi quyết định hình phạt, HĐXX áp dụng các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên, đồng thời xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo K.H.P. 4 năm tù, bị cáo T.T.T. 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với L.T.H. và T.T.K., thời điểm tham gia cùng các bị cáo sử dụng trái phép chất ma túy, cả hai chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này theo khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và HĐXX nhận định việc xử lý này phù hợp quy định pháp luật.

Nâng cao kỹ năng từ thực tiễn phiên tòa

TAND khu vực 5 - Cần Thơ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm trực tuyến.

Ngay sau khi kết thúc xét xử, TAND khu vực 5 - Cần Thơ tổ chức họp rút kinh nghiệm. Nội dung tập trung vào việc áp dụng pháp luật trong giải quyết, xét xử vụ án; kỹ năng điều hành của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa; cách xử lý những tình huống phát sinh cũng như tác phong, lời nói, ứng xử và bản lĩnh nghề nghiệp của những người tiến hành tố tụng.

Thông qua trao đổi, những ưu điểm được ghi nhận để tiếp tục phát huy, đồng thời các vấn đề còn hạn chế được phân tích, góp ý nhằm rút kinh nghiệm chung, nâng cao chất lượng tổ chức các phiên tòa tiếp theo.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chánh án TAND khu vực 5 - Cần Thơ cho biết, việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, bảo đảm an toàn trong công tác trích xuất, dẫn giải bị cáo mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án.

Theo Chánh án Nguyễn Hoàng Nam, đây cũng là cơ hội để cán bộ, Thẩm phán TAND hai cấp cùng theo dõi, trao đổi, học hỏi từ thực tiễn xét xử, qua đó trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và tiến trình chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến gắn với rút kinh nghiệm thể hiện sự chủ động của TAND khu vực 5 - Cần Thơ trong đổi mới phương thức tổ chức xét xử, kết hợp ứng dụng công nghệ với nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần cùng TAND hai cấp TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp và chuyển đổi số của ngành Tòa án.