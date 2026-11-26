Chia nhỏ hơn 5.000 bao thuốc lá nhập lậu để bán kiếm lời

Chiều 26/11, TAND khu vực 5 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Trung (SN 1965, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, vợ Trung là Liên Ánh Ng. đứng tên đăng ký kinh doanh và có giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại phường Mỹ Xuyên. Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy thuốc lá sản xuất trong nước bán chậm, trong khi khách đi đường thường hỏi mua các nhãn hiệu JET, HERO, SCOTT, Trung và vợ đã mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán kiếm lời.

Khoảng tháng 11/2025, một người đàn ông không rõ lai lịch đến điểm kinh doanh chào bán thuốc lá. Trung nhiều lần mua của người này tổng cộng 5.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, với số tiền 106,6 triệu đồng. Việc giao hàng và thanh toán đều được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt.

Để cất giấu, Trung cho thuốc lá nhập lậu vào các thùng giấy đựng thuốc lá sản xuất trong nước, mang về nhà trên đường Phan Bội Châu, phường Mỹ Xuyên. Sau đó, Trung và vợ mỗi lần lấy vài chục bao đưa đến điểm kinh doanh bán lẻ cho khách đi đường.

Ngày 12/12/2025, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra căn nhà, phát hiện và thu giữ 5.020 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Cùng ngày, Trung đến Công an đầu thú, thừa nhận số thuốc lá trên do vợ chồng mình mua để bán lại, đồng thời giao nộp thêm 129 bao lấy từ nơi bán lẻ.

Tổng số thuốc lá thu giữ, giao nộp là 5.149 bao, gồm 1.756 bao SCOTT, 1.791 bao JET và 1.602 bao HERO. Kết luận giám định xác định số thuốc lá này do nước ngoài sản xuất. Trước khi bị phát hiện, Trung và vợ đã bán 351 bao, thu 7,61 triệu đồng, trong đó khoản thu lợi bất chính là 702.000 đồng.

Vụ án đáng chú ý ở chỗ thuốc lá nhập lậu không được bày bán với số lượng lớn ngay từ đầu, mà được cất tại nhà rồi chia nhỏ đưa ra một điểm kinh doanh có giấy phép bán lẻ thuốc lá. Cách thức này cho thấy việc kiểm soát nguồn hàng tại các cơ sở bán lẻ có ý nghĩa quan trọng: giấy phép kinh doanh không hợp pháp hóa hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu.

HĐXX nhận định, hành vi buôn bán 5.149 bao thuốc lá điếu nhập lậu của Trung là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm các quy định của Nhà nước đối với hàng hóa cấm kinh doanh. Trong vụ án, Trung là người khởi xướng, trực tiếp mua thuốc lá rồi cùng vợ đưa ra bán lẻ nhằm hưởng lợi.

Hội đồng xét xử.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Trung 5 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 5.149 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối với Liên Ánh Ng., Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người đàn ông bán thuốc lá cho Trung chưa được xác định rõ lai lịch; cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý khi làm rõ được người này.

Ngăn thuốc lá lậu ngay từ điểm bán lẻ

Từ vụ án trên có thể thấy, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu không chỉ là kiểm soát những lô hàng lớn trong quá trình vận chuyển, mà còn cần chú ý khâu phân phối đến người mua. Khi hàng lậu được chia nhỏ, bán xen trong hoạt động kinh doanh thường ngày, mỗi giao dịch riêng lẻ có thể che khuất số lượng hàng mà cơ sở đã mua và đang cất giữ.

Đối với người kinh doanh, nhu cầu của khách hàng không thể là lý do để nhập hàng trái pháp luật. Chủ cơ sở cần kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, chấp hành đúng các quy định về kinh doanh thuốc lá, không mua bán hàng nhập lậu để hưởng chênh lệch. Vụ án cũng cho thấy vai trò của người dân khi tin báo từ cơ sở đã giúp lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá được cất giấu.

Trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc ngăn nguồn thuốc lá nhập lậu lưu thông cần được thực hiện cùng với tuyên truyền, vận động giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng cấm góp phần giữ kỷ cương thị trường; còn việc kiểm tra thường xuyên tại các điểm bán, phổ biến trách nhiệm pháp lý cho người kinh doanh và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng là những công việc cần được tiếp nối để phòng ngừa vi phạm.