TAND khu vực 5 – Cà Mau: Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Giải quyết án đạt tỷ lệ cao

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp TAND huyện Năm Căn và TAND huyện Ngọc Hiển, TAND khu vực 5 – Cà Mau có thẩm quyền trên địa bàn đặc thù có hệ thống sông ngòi chằng chịt, việc di chuyển đến một số nơi còn mất nhiều thời gian.

Đặc thù này khiến quá trình giải quyết án không chỉ đòi hỏi sự chặt chẽ về nghiệp vụ mà còn cần sự kiên trì, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các thủ tục tố tụng.

Năm công tác 2026, TAND khu vực 5 giải quyết án đạt tỷ lệ gần 98%

Khó khăn thể hiện rõ trong công tác tống đạt văn bản, triệu tập người tham gia tố tụng. Nhiều người dân đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú, khiến việc liên hệ, xác minh thông tin và bố trí thời gian làm việc có khi phải thực hiện nhiều lần.

Đối với các tranh chấp đất đai, việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, kiểm tra hồ sơ pháp lý và thu thập tài liệu từ các cơ quan, cá nhân liên quan cũng mất nhiều thời gian, công sức.

Những trở ngại này tác động trực tiếp đến tiến độ giải quyết hồ sơ, đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như hiệu quả phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan hữu quan.

Đơn vị luôn phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn đảm bảo xét xử nghiêm minh

Ông Lê Minh Khánh, Chánh án TAND khu vực 5 – Cà Mau, cho biết đặc thù địa bàn khiến công tác xác minh, tống đạt văn bản và triệu tập người tham gia tố tụng gặp nhiều khó khăn.

"Trước thực tế đó, đơn vị chủ động sắp xếp công việc, bám sát tiến độ từng hồ sơ, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng trình tự, thủ tục pháp luật".

Trong điều kiện còn nhiều trở ngại, năm công tác 2026, TAND khu vực 5 giải quyết 1.125/1.148 vụ, việc, đạt tỷ lệ gần 98%. Đáng chú ý, đơn vị không có vụ việc quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định, không có bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Ở một số lĩnh vực, kết quả giải quyết đạt 100%, gồm 62/62 vụ án hình sự, 18/18 vụ án hành chính và 63/63 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật

Đơn vị cũng công nhận kết quả hòa giải thành đối với 147/147 hồ sơ do Hòa giải viên chuyển đến, góp phần giúp các bên tháo gỡ mâu thuẫn, hạn chế tranh chấp kéo dài, giảm áp lực cho hoạt động xét xử.

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động của đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vừa khắc phục trở ngại từ điều kiện địa bàn, vừa chú trọng bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết án.

Nâng cao chất lượng xét xử

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, TAND khu vực 5 chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, phòng ngừa sai sót nghiệp vụ và tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp.

Trong năm công tác 2026, đơn vị đã công khai 235/235 bản án, quyết định thuộc diện phải công bố theo quy định; tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm và một phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.

Chánh án TAND khu vực 5 - Cà Mau Lê Minh Khánh cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát khu vực 5 trao quà cho học sinh

Thông qua các hoạt động này, đội ngũ Thẩm phán, Thư ký có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết vụ án.

Công tác thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền. Trong năm, đơn vị ban hành 81 quyết định thi hành án phạt tù, đồng thời giải quyết các hồ sơ liên quan đến hoãn, giảm thời hạn chấp hành án theo quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Lãnh đạo TAND khu vực 5 - Cà Mau luôn quan tâm, động viên kịp thời cán bộ, người lao động tại đơn vị

Hướng đến năm công tác 2027, TAND khu vực 5 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm các vụ, việc được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Đơn vị cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan hữu quan, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong xác minh, tống đạt và triệu tập người tham gia tố tụng.

Ông Lê Minh Khánh, Chánh án TAND khu vực 5 - Cà Mau.

“Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể; chú trọng trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng để TAND khu vực 5 duy trì kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp trong tình hình mới”, Chánh án TAND khu vực 5 – Cà Mau nhấn mạnh.

Vượt qua những trở ngại từ điều kiện địa lý và thực tiễn công tác, TAND khu vực 5 – Cà Mau tiếp tục nỗ lực bảo đảm hoạt động xét xử thông suốt, giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.