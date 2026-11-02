TAND khu vực 4 – TP.HCM nâng cao ý thức tự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Lễ chào cờ đầu tháng được tổ chức với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức và người lao động TAND khu vực 4 - TP.HCM.

Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, mà còn góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công vụ của mỗi cá nhân.

Ngay sau Lễ chào cờ, Chi bộ TAND khu vực 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 04/6/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 07/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tại buổi sinh hoạt, bà Bùi Thụy Hồng Châu, Chi ủy viên Chi bộ, đã trình bày những nội dung trọng tâm của Kết luận và Nghị quyết; đồng thời phân tích vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong tình hình mới.

Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, ông Cao Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 4 – TP.HCM nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng phải được gắn với thực tiễn công tác chuyên môn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Quan trọng hơn, việc học tập, quán triệt phải tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên.

Lễ chào cờ đầu tháng được tổ chức với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức và người lao động TAND khu vực 4 - TP.HCM.

Chánh án TAND khu vực 4 Cao Thanh Hùng yêu cầu, mỗi Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức và người lao động phát huy tinh thần tự giác, chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, tự giám sát; kịp thời nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Mỗi cá nhân cần thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tính liêm chính, độc lập và khách quan trong hoạt động tư pháp.

Đặc biệt, công tác phòng ngừa vi phạm phải được thực hiện ngay từ những công việc chuyên môn hằng ngày.

Theo đó, mỗi cán bộ cần chủ động nghiên cứu, cập nhật và áp dụng đúng các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ hồ sơ, kiểm soát tiến độ giải quyết vụ việc; bảo đảm hoạt động giải quyết, xét xử tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, khắc phục những hạn chế, sai sót do nguyên nhân chủ quan, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Cao Thanh Hùng cũng lưu ý, mỗi cán bộ Tòa án phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong từng nhiệm vụ, từng khâu công tác; luôn giữ vững phương châm “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, lấy sự nghiêm minh của pháp luật, công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ TAND khu vực 4 tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mà còn phải trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.

Bà Bùi Thụy Hồng Châu, Chi ủy viên Chi bộ, đã trình bày những nội dung trọng tâm của Kết luận và Nghị quyết. Đồng thời phân tích vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong tình hình mới.

Việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và khắc phục hạn chế, thiếu sót có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

Lễ chào cờ đầu tháng kết hợp sinh hoạt chuyên đề là hoạt động thiết thực, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại TAND khu vực 4 – TP.HCM.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong đội ngũ cán bộ Tòa án, hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.