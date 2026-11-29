Cán bộ TAND khu vực 4- Cần Thơ tăng cường phân loại hồ sơ

Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, trụ sở và các điểm lưu trữ của TAND khu vực 4- Cần Thơ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng lật trang tài liệu, tiếng máy quét chạy đều.

Trên thực tế, chuyển đổi số trong ngành Tòa án không chỉ dừng lại ở việc đầu tư trang thiết bị hay đưa dịch vụ công trực tuyến vào vận hành, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao ở khâu làm sạch, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu đầu vào.

Khối lượng hồ sơ tích lũy qua nhiều năm tại TAND khu vực 4- Cần Thơ khá lớn, đa dạng về loại án và tình trạng lưu trữ.

Nếu triển khai ồ ạt vào ngày làm việc trong tuần, công tác tiếp dân, thụ lý đơn từ, tổ chức phiên tòa và giải quyết các thủ tục hành chính tư pháp có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Xuất phát từ thực tế đó, lãnh đạo TAND khu vực 4- Cần Thơ thống nhất phương án tổ chức lọc hồ sơ số hóa tập trung vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Bởi giờ hành chính dễ làm gián đoạn công việc thường nhật, vì vậy đơn vị chủ động dồn toàn lực vào hai ngày nghỉ cuối tuần để sàng lọc, phân loại và hoàn thiện kho hồ sơ số hóa, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Với cách làm này vừa bảo đảm tiến độ chung của toàn hệ thống, vừa giữ trọn sự thông suốt,nhịp nhàng cho hoạt động chuyên môn và hành chính trong năm ngày làm việc chính thức.

Cán bộ, công chức và người lao động tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng gác lại thời gian nghỉ ngơi riêng để cùng chung tay hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của TAND khu vực 4- Cần Thơ là sự phân công khoa học, rõ người, rõ việc, rõ đầu mối.

Cán bộ TAND khu vực 4- Cân Thơ kiểm tra hồ sơ

Toàn bộ khối lượng hồ sơ được chia thành 3 nhóm tương ứng với 3 khu vực kho lưu trữ tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ (cũ).

Việc chia theo từng cụm kho giúp công tác rà soát đi vào chiều sâu, tránh chồng chéo, thất lạc hoặc bỏ sót tài liệu.

Tại mỗi nhóm phụ trách, từng tập hồ sơ được kiểm tra kỹ lưỡng về tính đầy đủ,trật tự sắp xếp, mức độ bảo quản cũng như các yếu tố pháp lý liên quan trước khi đưa vào quy trình số hóa.

Những hồ sơ cũ, giấy tờ lâu năm dễ mục nát, nhòe mực được thao tác cẩn trọng để bảo toàn nguyên vẹn thông tin. Các hồ sơ thiếu sót, cần đối chiếu hoặc phân loại lại theo từng giai đoạn tố tụng đều được ghi nhận rõ ràng, tạo nền tảng vững chắc cho việc lưu trữ điện tử lâu dài và tra cứu nhanh chóng sau này.

Không khí làm việc cuối tuần ở cả ba khu vực luôn giữ được sự khẩn trương nhưng nề nếp.

Bà Võ Hà Thía, Chánh án TAND khu vực 4- Cần Thơ

Bà Võ Hà Thía, Chánh án TAND khu vực 4- Cần Thơ cho biết, đơn vị xác định lọc hồ sơ số hóa không chỉ là bước chuẩn bị kỹ thuật để đưa dữ liệu lên hệ thống, mà là khâu then chốt quyết định chất lượng, tính chuẩn xác và tính pháp lý của hồ sơ điện tử khi vận hành lâu dài.

“Việc yêu cầu từng khâu rà soát, đối chiếu, phân loại và số hóa phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tuyệt đối không làm qua loa hay chạy theo số lượng, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tòa án điện tử và nâng cao hiệu quả giải quyết án", Chánh án Võ Hà Thía nhấn mạnh

Theo đó, mỗi tổ công tác phối hợp chặt chẽ từ khâu bốc xếp, đối chiếu danh mục, phân loại theo nhóm đến khâu kiểm đếm,bàn giao dữ liệu.

Nhờ sự phân chia hợp lý thành 3 nhóm gắn với 3 địa bàn kho cụ thể, tiến độ xử lý được theo dõi sát sao qua từng tuần, từng đợt cao điểm, giúp ban lãnh đạo dễ dàng điều phối nhân lực và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Thực tế cho thấy, việc làm sạch và chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khâu lưu trữ mang lại lợi ích lâu dài cho cả cơ quan xét xử lẫn người dân, doanh nghiệp.

Khi dữ liệu được số hóa đồng bộ và chính xác, việc tìm kiếm hồ sơ, trích lục tài liệu, phục vụ công tác xét xử, lưu trữ cũng như giải quyết các yêu cầu hành chính tư pháp sẽ rút ngắn đáng kể thời gian, giảm bớt thao tác thủ công và hạn chế sai sót.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để TAND khu vực 4- Cần Thơ khai thác hiệu quả hơn các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giai đoạn tiếp theo.

Từ những ngày làm việc thầm lặng vào cuối tuần tại ba điểm kho, có thể thấy rõ sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm của tập thể TAND khu vực 4- Cần Thơ trên hành trình chuyển đổi số.

Sự bền bỉ ấy không chỉ góp phần đưa khối lượng hồ sơ số hóa về đích đúng kế hoạch, mà còn khẳng định tinh thần phục vụ tận tụy, giữ vững kỷ cương hành chính để mọi hoạt động của Tòa án luôn vận hành ổn định và hiệu quả.