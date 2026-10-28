TAND khu vực 4- Cần Thơ: Đổi mới hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử

Phiên tòa xét xử 53 bị cáo liên quan đến ma túy tại TAND khu vực 4- Cần Thơ

Vượt khó ổn định tổ chức và bứt phá về chỉ tiêu nghiệp vụ

TAND khu vực 4 hiện có tổng số 49 cán bộ, công chức và người lao động, trong đó biên chế chính thức là 39 người với 26 Thẩm phán, 2 Thẩm tra viên, 10 Thư ký và 1 chức danh khác.

Bước đầu thực hiện mô hình TAND 2 cấp, việc sáp nhập bộ máy đã làm phát sinh nhiều khó khăn về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Bên cạnh đó, áp lực công việc gia tăng đáng kể khi số lượng vụ án thụ lý trong năm 2026 lên tới 3.297 vụ, tăng 510 vụ so với năm 2025.

Các nội dung tranh chấp ngày càng phức tạp, đặc biệt là các vụ án liên quan đến đất đai và thái độ thiếu hợp tác của một số đương sự làm cho nhiều vụ việc bị kéo dài.

Mặc dù đối mặt với nhiều rào cản, tập thể đơn vị đã nỗ lực đoàn kết vượt khó, ổn định tổ chức và đạt tỷ lệ giải quyết án rất cao.

Trong năm 2026, đơn vị đã giải quyết, xét xử 3.153 trên tổng số 3.297 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 95,6%, tăng đáng kể so với mức 90,67% của năm 2025.

Trong số 144 vụ án tồn, có 38 vụ có yếu tố nước ngoài đang trong thời hạn tố tụng chưa thể đưa ra xét xử; nếu tính theo trường hợp khách quan, tỷ lệ giải quyết thực tế của đơn vị đạt tới 96,74%.

Đặc biệt, công tác giải quyết các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: án hình sự giải quyết 214 vụ với 427 bị cáo (đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu); án hành chính giải quyết 20 vụ (đạt 100%, vượt 35%); áp dụng biện pháp xử lý hành chính giải quyết 154 vụ (đạt 100%); án dân sự giải quyết 2.346 trên 2.490 vụ (đạt 94,2%, vượt 9,2%).

Công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt tỷ lệ 100% với 419 vụ, và tổng số ca hòa giải, đối thoại thành đạt 1.823 trên 2.785 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,5%.

Đơn vị hoàn toàn không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử hay án tạm đình chỉ trái quy định; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giữ ở mức rất thấp với chỉ 2 vụ, chiếm 0,06%.

Phiên tòa xét xử trực tuyến tại TAND khu vực 4- Cần Thơ

Bên cạnh đó, TAND khu vực 4 cũng đi đầu trong công tác cải cách tư pháp khi tổ chức 56 phiên tòa rút kinh nghiệm (trong đó có 01 phiên trực tuyến hai cấp), 49 phiên tòa trực tuyến.

Công khai 1.665 bản án có hiệu lực lên Cổng thông tin (đạt 100%) và 100% chức danh tư pháp tích cực tương tác với phần mềm Trợ lý ảo, đóng góp 152 câu hỏi tình huống pháp lý được duyệt.

Đổi mới quản lý chuyên môn

Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, ban lãnh đạo TAND khu vực 4 – Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp then chốt.

Trước hết, đơn vị luôn chú trọng quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và TANDTC vào chương trình công tác, xây dựng ý thức trách nhiệm "làm hết việc chứ không hết giờ" cho mỗi cán bộ, công chức.

Song song đó, lãnh đạo tập trung tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, cởi mở, khơi dậy tinh thần yêu nghề và tạo khí thế thi đua công bằng trong toàn cơ quan.

Trong công tác quản lý chuyên môn, đơn vị tiến hành phân án ngay cho các Thẩm phán sau khi thụ lý để Thẩm phán chủ động xây dựng kế hoạch và kiểm tra tiến độ hằng tuần.

Việc phân công án bảo đảm tính công bằng, khách quan giữa án khó và án dễ, đồng thời phân công Thẩm phán giàu kinh nghiệm hỗ trợ, hướng dẫn Thẩm phán mới bổ nhiệm.

Đồng thời, TAND khu vực 4 còn ưu tiên tập trung giải quyết các vụ án cũ có thời gian thụ lý lâu, giao chỉ tiêu cụ thể gắn với kiểm tra công vụ hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành tố tụng với Công an, Viện kiểm sát, Điều tra viên và Đoàn Hội thẩm nhân dân được duy trì hiệu quả thông qua quy chế phối hợp rõ ràng, các cuộc họp giao ban xử lý tin báo, trao đổi nghiệp vụ và lựa chọn án điểm.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, Hội đồng định giá, UBND cấp xã và Ban nhân dân các ấp nhằm phục vụ tốt công tác xác minh, thu thập chứng cứ và tống đạt văn bản tố tụng.

Nhằm tháo gỡ dứt điểm các nút thắt hành chính, TAND khu vực 4 – TP Cần Thơ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đơn vị thực hiện cập nhật thống kê kết quả thụ lý, giải quyết hằng ngày của từng Thẩm phán lên trang tin điện tử nội bộ, qua đó tạo động lực thi đua thường xuyên.

TAND khu vực 4 đã tinh gọn bộ máy bằng việc thành lập Tổ tống đạt văn bản tố tụng chuyên trách, giúp khai thác tối đa năng lực cán bộ và giải quyết triệt để công tác tống đạt vốn là khâu dễ dẫn đến chậm trễ.

Đồng thời, ban lãnh đạo đơn vị luôn duy trì đối thoại, giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản ánh để cán bộ an tâm công tác và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được xem là động lực quan trọng thúc đẩy hiệu quả công tác.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm và giao chỉ tiêu giải quyết án hằng tháng cho từng Thẩm phán, Thư ký.

Hàng tháng, TAND khu vực 4 tiến hành bình bầu, biểu dương và khen thưởng công khai một Thẩm phán và một Thư ký xuất sắc nhất.

Bà Võ Hà Thía, Chánh án TAND khu vực 4- Cần Thơ

Bà Võ Hà Thía, Chánh án TAND khu vực 4- Cần Thơ cho biết, xác định nhiệm vụ xét xử là trung tâm, tập thể lãnh đạo, Thẩm phán và cán bộ, công chức TAND khu vực 4 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần cải cách tư pháp, lấy việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự làm thước đo chất lượng công tác.

“Công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị luôn được đổi mới thiết thực và hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" gắn với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" đã tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tụy trong từng cán bộ, công chức”, Chánh án TAND khu vực 4- Cần Thơ nhấn mạnh.

Chính việc duy trì phong trào thi đua thiết thực và công bằng đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp toàn thể cán bộ, công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của đơn vị.